好人好事！小紅書女朗豪坊跌手袋　以為要留港補辦證件　結局暖心

來港遇上神秘好心人！有內地女在小紅書分享，她日前到朗豪坊時不填跌了YSL手袋，裏面裝有來港證件，回頭尋遍不獲，「經歷過警署、到口岸等等，總之經歷一言難盡」。她原打算找酒店落腳待翌朝去辦手續補領證件，最後1次到朗豪坊找袋時，未料真的有好心人拾到，職員拿出來時她激動到手都顫抖，希望能在小紅書遇上該名好心人，「真是好運氣嗎嗚，感謝好心人」。



有內地女子到朗豪坊時不慎跌手袋，最後失而復得。（資料圖片）

有內地女在小紅書發文，稱「香港朗豪坊，感謝好心人」，她日前遊港逛朗豪坊時遺失手袋，裏面有身份證和港澳通行證等，直至吃飯時才發現不見了。她馬上沿路去找，「經歷過警署、到口岸等等，總之經歷一言難盡」。

職員拿出內地女遺失的手袋時，她情緒非常激動。（小紅書圖片）

樓主原打算在香港待多1晚，等翌朝到中旅社排隊補領證件，可能要多等幾天才能回家。她去找酒店落腳時，最後1次到朗豪坊找手袋，「結果！找到了，當職員幫忙拿出來確認時，激動的心顫抖的手發軟的腿，超級激動」。

照片所見，樓主的YSL小手袋用透明膠袋裝好。她感謝幫忙的好心人，「更要感謝拾到包包的帥哥？美女？好想在茫茫人海的小紅書遇到你，看看究竟是哪個大好人」。她又說，幸好失而復得，否則就要留港多幾天，還要辦各種麻煩補領證件手續，「真是好運氣嗎嗚，感謝好心人」。

有網民指，不少香港好心人會將失物歸還，「香港被人撿到還是有希望的」。

（小紅書）