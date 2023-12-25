聖誕活春宮│情侶酒店開窗簾全裸激戰　路人圍觀喝采仲咁做尷尬了

【活春宮／不雅影片】聖誕長假期，外遊住酒店「愛愛」也要注意環境！台灣網絡近日瘋傳1段「酒店活春宮」影片，指高雄中央公園正舉行聖誕活動，附近酒店房間有1對情侶正在性交，但因當時房內燈光通明，加上情侶靠近窗戶「激戰」時沒有拉上窗簾，「活春宮」畫面被樓下民眾看光，紛紛拍影片歡呼喝采，比看聖誕節目反應更熱烈，場面相當尷尬。



台灣網絡瘋傳1段「酒店活春宮」影片。（影片截圖）

綜合台灣媒體報道，事發上周五（12月22日）冬至晚上，地點在高雄中央公園附近酒店。當時高雄中央公園正舉辦「2023高雄聖誕生活節」活動，現場有多名表演者獻唱，吸引大批遊客參與，現場氣氛相當熱鬧。

然而活動中途，突然有大批遊客舉起手機往另一方向拍攝歡呼喝采，原來是附近酒店某樓層有情侶在窗邊全裸性交。

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從網上流傳影片見到，雖然當時天色已暗，但由於由於當時酒店房內燈光通明，加上情侶靠近窗戶「激戰」卻沒有拉上窗簾，「活春宮」畫面被樓下民眾看光，傳出歡呼笑聲，「激烈」、「出名了！出名了！」、「真正慶祝聖誕畫面」。

據報道，警方表示初步了解，根本網上流傳影片畫面，尚未達到「妨害風化」程度，會通知當事人釐清當時狀況。酒店則未有回應傳媒查詢。