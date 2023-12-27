港女排隊尾上巴士　慘遭車門夾呻車長無道歉　網民：可能唔小心

巴士公司都有行車安全守則，其中不少是為了保障乘客安全，但最近有女網民發文表示，早前排在隊尾等上巴士時，上車一刻車門突然關上，導致她被夾到。樓主稱車長事後沒有道歉，她欲查看車長名牌，卻發現車頭相關位置沒有擺放名牌。部份網民認為車長可能只是出於不小心，沒有看到樓主才會關門，但也有人認為車長事後理應道歉。



樓主表示上巴士時車門突然關上，導致她被夾到，她想查看車長資訊，卻發現車頭位置沒有擺放名牌。（facebook圖片）

樓主於facebook群組「屯門公路塞車關注組」發文，表示她早前乘坐59M巴士，她於隊尾上車時，車門卻忽然關上，「我踏上車第一步，佢即刻閂門夾我」。她稱車長事後完全沒有道歉，故想查看理應擺放在上車門旁的車長名牌，然而她卻找不到名牌。

帖文引來網民討論，1名自稱是巴士車長的網民表示相關車長可能只是不小心，「我揸巴士的，有時候個客矮得滯，俾前面個客遮住咗，真係睇唔到」，惟樓主再留言補充，稱「我160（厘米）高，前面都係女仔，我諗遮唔到我」，否定車長看不到她而關門的可能性。

部份網民表示相關車長可能只是不小心，但也稱車長在事後理應道歉。（資料圖片）

另外，有網民則分享個人親身經歷，指這種「意外」不時都會發生，但認為車長在事後理應道歉，「試過第一個上車，一隻腳上咗去，司機彈弓手撳閘門硬夾我一下」、「唔止呢啲啦，有時落車啲人明明未落晒，都急住關門㗎，故意想夾人」、「意外啫！無仇無怨，又唔係專登」、「我都試過夾到客，但我相信司機係冇心嘅」。