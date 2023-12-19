女子行李篋擋巴士樓梯　上層仍有大量空位　乘客開罵：冇公德心！

在巴士下層站立時應行入車廂，以便後方乘客上車。最近1名網民在社交平台發文，表示日前晚上11時許，乘搭巴士時只能逼着站在前門門口，惟當時上層還有大量空位，卻被下層1名女乘客的行李箱擋着樓梯口，樓主先作提醒惟對方無動於中，他終於忍不住大罵對方，事後在文中大嘆「真係多得你呢啲人塞住唔畀後邊嘅人上，冇公德心」。



1名網民在社交平台發文，表示某天晚上11時許乘搭巴士時只能逼着站在前門門口，惟當時上層還有大量空位，卻被下層1名女乘客行李箱擋着樓梯口，氣得他不禁大罵對方。（示意圖／資料圖片）

樓主在facebook群組「錦上路之友」發文，稱事發於周五（15日）晚上11時許，1輛由錦上路開往大埔的64K號巴士。他稱當時上車後，由於許多乘客站在下層，他只能逼在巴士前門位置，惟他一看上層空位提示燈，顯示還有27個空位，他便告訴「塞住門口嘅人」上層有空位。

不過，1名女乘客聽後卻表示自己不上上層，而與她同行的女子則拉着1個體積龐大的行李箱，更擋着樓梯口，導致其他人無法通往上層，樓主當下忍無可忍直接大罵對方，而事後則在文中批評，「真係多得你呢啲人塞住唔畀後邊嘅人上，冇公德心」，又形容當時已是深夜，相關女乘客不應以一己之便，導致其他乘客無法上車，「好彩都上得晒人，下架又唔知等幾耐，真係好多自私人，得佢自己返到屋企就得」。

樓主稱據空位提示燈，顯示上層應還有27個空位，他便出言提醒，未料女乘客聽後卻表示自己不上上層，而與她同行的女子則拉着1個體積龐大的行李箱，擋着樓梯口。（示意圖／資料圖片）

樓主又指，該巴士駛經的路段有不少彎位，「個個塞晒喺樓下其實都唔安全，明明樓上有位都唔與人方便」，故他認為有必要即時反映。

不少網民留言稱讚樓主敢言，直斥相關乘客「抵鬧」，「你唔開口X啲人唔得，佢唔上叫佢落車讓人上咗先」、「唔上就落嚟畀人上啦」。