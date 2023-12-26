驚一個人過聖誕節！港女揭男友疑出軌仍暫緩提分手　網民勸勿拖

正值聖誕，無人想獨自過佳節，但不代表應該妥協。有港女在聖誕前發現男友與1名女同事處於曖昧階段，一度嬲到想提分手，但由於不想獨自過聖誕，決定「捱到聖誕節之後先攤牌」。朋友聞言勸喻港女應及早分手，但她仍堅持己見。網民紛紛留言勸勿拖延，「過咗聖誕，又唔想一人過元旦，咁沒完沒了」、「大把人單身過聖誕節啦，聖誕節係借口，應該係唔捨得」、「分手要狠！咪拖拖拉拉！」。



港女得知男朋友和女同事正在曖昧中，大感崩潰卻不想在聖誕節前提分手。（示意圖/Getty Images）

樓主在「香港討論區 」表示，朋友最近發現其男友和公司1名女同事非常曖昧，朋友感到無比憤怒，「嬲到想提分手」，但由於不想一個人過聖誕，所以「捱到聖誕節之後先攤牌」。

樓主和其他朋友一致認為不值得再花時間於渣男男友身上，樓主表示，獨自過聖誕沒有問題，「我係佢就寧願一個人過聖誕，都唔會受呢啲委屈囉，過再聖誕又好快情人節，又唔忍埋去？」，惟其朋友堅持己見，「咩都聽唔入耳」。

由於港女不想獨自過聖誕，決定「捱到聖誕節之後先攤牌」。（示意圖/Getty Images）

網民紛紛番言指「過咗聖誕，又唔想一人過元旦，咁沒完沒了」、「大把人單身過聖誕節啦，聖誕節係藉口，應該係唔捨得」、「分手要狠！咪拖拖拉拉！」、「貪人哋份聖誕禮物？」、「我都係一個人過，我陪你吖」。

（香港討論區）