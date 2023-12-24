聖誕悲劇！人夫奇招禮物藏焗爐　妻直接預熱慘了　退換結果竟是…

聖誕節為摯愛親朋準備禮物送上驚喜，但收藏位置必需注意！美國有人妻發帖講述「聖誕悲劇」事件，事緣其丈夫提前購買運動套裝，打算聖誕節時送給她，但丈夫竟選擇將禮物收藏在焗爐內。某天其樓主使用焗爐時，沒有查看內裏是否有物件便進行預熱，令原本好好的聖誕禮物慘被燒焦。幸好丈夫拿着該套燒焦的裝到的相關店舖，對方亦願意更換，令樓主順利得到聖誕禮物。事件引來網民質疑，質疑樓主使用焗爐前沒檢查清查，又擔憂會引致火災，甚至揶揄「他（丈夫）實際上是想給你買一套新房子作為聖誕節禮物」。



樓主的丈夫打算於聖誕節時送贈這套運動套裝給她當禮物，但不知是為了保持神秘還是其他原因，他竟然直接將運動套裝放進焗爐，因而發生悲劇。（GettyImages／示意圖）

該名人妻於上周一（11日）在TikTok帳號「kassparkk」發布短片，無奈寫道：「當你丈夫認為烤箱（焗爐）是個存放聖誕禮物的好地方時…」，並配以哭泣的表情符號。片段可見，1套購自知名連鎖女性成衣店的運動套裝，原本呈現紫紅色，惟經高溫「烤焗」後，有部分位置因而被燒焦，呈現褐色燒孔，甚至出現裂痕。

原來樓主的丈夫打算於聖誕節時送贈這套運動套裝給她當禮物，但不知是為了保持神秘還是其他原因，他竟然直接將運動套裝放進焗爐；而樓主某天打算使用焗爐時，沒有打開檢查內部，便調至預熱模式，「錯有錯着」便將聖誕禮物燒焦了。

有網民對夫妻行為感到不解，「（聖誕節）好像還有3個星期？難道他打算一直把它放在那裏嗎？」、「如果是我會很生氣」、「我不明白為什麼有人不檢查烤箱就預熱」、「我每次都會檢查才使用，尤其和他人一起住」；樓主無奈以尷尬表情符號回覆經一事長一智，「吸取教訓了」。

有留言笑稱以為被燒焦的模樣是原有設計，「我花了一分鐘才意識到它已經煮熟」、「我以為這是套奇怪的紫色迷彩套裝」。有人指出丈夫將禮物存放焗爐或引安全隱患，嘲諷「他實際上是想給你買一套新房子作為聖誕節禮物」、「我認為真正的禮物應該是保險，即使您記得在打開烤箱之前將危險物品從烤箱中取出，仍然存在多種複雜情況，如指示燈或電線故障，可能會造成危險」。

不過事主後來補充，丈夫拿着被燒焦的套裝到購買門市，幸好對方願意更換全新套裝，所以她能重獲聖誕禮物。

人夫所購買的運動套裝原貌。（網上圖片）

（綜合）