灣仔海濱站男童玩門被罵　發爛渣掟嘢狂罵：我打死你！　後續更狂

火爆聖誕節？灣仔海濱走廊「海濱站」一周內兩度發生男童玩列車門觸發罵戰事件！聖誕節（25日）網上流傳影片顯示，有男子不滿男童玩門，爆粗怒罵「X你老X啊！喺度玩門」，之後男童家長相繼反罵男子，涉事男童更發難「掟嘢」反嗆「唔畀玩咩？我就玩咁點？」，更狂罵「聖誕節搞到咁唔開心啊，我打死你啊！」。最終列車關門，但男童仍然心有不甘稱「照玩！」，家長則要求男童離開，「喂，你做咩事啫？走啦！」。

帖文引來網民熱議，不少人斥責男童行為不當，家長更不應袒護，「其實啲人係咪真係玩到架車爛先安樂？」、「呢㗎火車係文物唔係玩具」。也有人認為向職員求助。



灣仔海濱走廊「海濱站」3天內再發生男童玩列車門觸發罵戰事件。（Facebook群組「香港鐵路動態追蹤組HKRG 《mtr group》」）

上周四（21日）網上亦流傳短片，指有男童在灣仔海濱走廊「海濱站」大力玩門引發罵戰，當時男童玩門製造噪音，引來1名港男不滿斥責，與男童同行的語帶鄉音的婦人出言護子，雙方爆粗互罵。至昨日聖誕節（25日），有網民在Facebook群組「香港鐵路動態追蹤組HKRG 《mtr group》」上載圖片及影片，留言形容「又打啦」。

現場為灣仔海濱走廊「海濱站」。從圖片見到，有多名成年男子圍在一起，當中有人在指罵，旁邊有小朋友。從現場影片則見到，列車門打開未有關上，車上1名穿藍色羽絨男子正激動怒罵「X你老X啊！喺度玩門，帶住個細唔好玩門啦！」，但被啡色羽絨男子阻擋，同時傳出和事佬聲音勸喻「大家香港人嚟㗎，安靜」。

之後有男家長上前反駁「X，佢係要玩門啊，點X樣啊！你個低能仔啊！」，其間聽到小朋友喊叫聲，並有1名穿外套男童拉走男家長。藍色羽絨男子再斥責「喺度玩門啊，X你老X」，和事佬則繼續勸喻「小朋友玩㗎啫，唔好勞氣、唔好勞氣」。

不過事件未有平息，有女家長加入戰團表示「你話邊度唔係真係地鐵？呢度攞嚟畀人參觀！」，同行的間條衫男童亦反嗆「唔畀玩咩？我就玩咁點！」。男童更發難即場「掟嘢」，大力丟手上聖誕老人飾品，拾起後再回頭說「黐線㗎你！」。

女家長轉為教訓間條衫男童，惟男童大聲表示「我唔走！我照玩！我就係唔聽佢講！」，並指罵藍色羽絨男子「你傻㗎？」。藍色羽絨男子重複罵「黐X線嘅，喺度玩門」，和事佬繼續勸阻「唔好嘈，算啦唉」，然而間條衫男童竟嚴辭狂罵「聖誕節搞到咁唔開心啊，我打死你啊！」。

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最終列車關門，但男童仍然心有不甘稱「照玩！」，女家長則要求男童離開，「喂，你做咩事啫？走啦！」。影片至此結束。

帖文引來網民熱議，紛紛斥責男童行為不當，家長更不應袒護。（影片截圖）

帖文引來網民熱議，紛紛斥責男童行為不當，家長更不應袒護，「其實啲人係咪真係玩到架車爛先安樂？其實呢啲車肯擺返出嚟俾人參觀已經算好好，點解唔珍惜佢哋反而要破壞佢？」、「呢㗎火車係文物唔係玩具」、「睇個小朋友就知道家教問題，高下立見」、「愈玩愈大鑊」、「又多一對只識同其他人嗌交嘅怪獸父母」、「個𡃁仔仲要走上去博尾彩嗰下先好笑」、「無得救」。也有人感嘆「香港人愈來愈暴躁」。

翻查資料，該部列車被鐵路迷稱為「烏蠅頭」，是港鐵東鐵第二代列車，去年起被現代列車取代。適逢灣仔海濱「水上運動及康樂主題區（第四期）」上周四（12月21日）啟用，港鐵把兩節「烏蠅頭」車廂運至「海濱站」開放予公眾參觀。

上周四（21日）網上流傳影片，顯示1名男童懷疑在灣仔海濱走廊「海濱站」大力玩門製造噪音，同行語帶鄉音的婦人相信是其母親，沒有阻止或指正，引來1名港男不滿斥責，結果雙方爆發罵戰。



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港男大喝指出男童在場玩門，但男童母親高聲用鄉音問「明文規定唔畀佢玩咩？」。（facebook群組「香港交通及突發事故報料區」影片截圖）