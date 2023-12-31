廚房傳異味　小紅書女讚煤氣公司效率高　曾開爐煮食1原因免憾事

家中漏煤氣可大可小，必須小心處理。最近1名女子就在小紅書發文，表示冬至當天，男朋友發現廚房煮食爐下方的櫥櫃，傳出強烈的煤氣味，本來2人還擔心適逢年末假日，會否要等一段日子才有人上門查看，惟最後她致電全天候服務的緊急熱線，結果當晚便有人上門檢查，翌日早上便更換了有問題的煤氣錶。樓主大讚香港服務業「在關鍵的問題上還真的是靠得住的」，而她事後回想，幸好師傅檢查後稱其廚房櫃門夠密實，故他們在早上開爐時才沒有發生意外，「想想真的是一陣後怕」。



1名女子在小紅書發文，表示過去某天晚上發現煮食爐下方的櫥櫃有煤氣味，通報煤氣公司，同晚便有師傅上門檢查，發現煤氣錶的連接處有洩漏。（小紅書圖片）

該名小紅書女以「香港租房子冬至驚魂夜瓦斯外泄」為題發文，表示早前冬至當天，男友在打開爐頭下方的櫃子取貓糧時，發現櫃內有煤氣味，樓主起初還存疑，但她聞了聞，認為櫃內的確傳出一陣濃烈的氣味。由於新入住，2人以為會否只是油漆未乾，還在討論當晚可否洗熱水澡，惟後來安全起見，便決定聯絡煤氣公司。

不過，事發當天是冬至，不久又有聖誕假期等，樓主非常擔心「會不會要等很久才有師傅上來看」。可幸的是，樓主上網一查，發現煤氣公司有燃氣洩漏相關的24小時緊急服務熱線，晚上9時聯絡客服，師傅在2小時後便上門，檢查約半小時後，確認煤氣錶的連接處有洩漏，而在翌日早上10時，公司再派人更換煤氣錶，費用全免。

樓主引述師傅表示，幸好其廚房的櫃門比較密實，洩漏出來的煤氣只是留在櫃內，故他們早上開爐熱牛奶時，才沒有意外發生。（示意圖 / 資料圖片）

樓主引述師傅表示，幸好其廚房的櫃門比較密實，漏出來的煤氣只是留在櫃內，「所以我們早上熱牛奶的時候用了瓦斯爐才沒事，想想真的是一陣後怕」。樓主事後又指，雖然看到網上經常有人批評香港的服務業，「但是在關鍵的問題上還真的是靠得住的」。