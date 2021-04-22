網民想買$4780淘寶煤氣爐　遭狂轟欠安全意識：住你隔籬我真係驚

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-04-22 12:00

凡牽涉家居安全的用品必須小心選擇，並於信譽良好的店舖購買是常識吧！有網購買家於facebook群組發文，稱打算在淘寶網以3980元人民幣（約4780港元）購入煤氣煮食爐回港使用。帖文其後被截圖並轉載至其他群組，不少網民炮轟相關行為缺乏安全意識，直指網購爐具或未符合規格，一旦發生意外隨時禍及一眾鄰居，「唔該你哋，唔顧自己都顧下隔籬鄰舍」。

有網購買家於facebook群組發文，指有意於淘寶網購入雙頭煤氣爐，引來網民熱議及批評。（fb群組「PLAY HARD 玩硬」圖片）

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「我忍唔住啦！真係要出post鬧下！」有網民於facebook群組「PLAY HARD 玩硬」發文，轉載網購群組的圖片，指有網購買家打算於淘寶網購入價值3980元人民幣（約4780港元）的雙頭煮食爐，因賣家提供「天然氣」及「液態氣」兩款選擇，故問其他網民「Towngas應該選邊款」。

樓主看不過眼，狠批網購來歷不明電器的行為毫無安全意識，「我唔明點解今日咁多人問淘寶買嘢好唔好，小型家品、傢私我都算，𠵱家煮食爐、沖涼企缸、雪櫃、大型家電都有」。他指出，在港出售的家庭電器「全部都會經過電力檢查，確保安全先會賣」，認為如早前寶達邨因按摩椅電池短路引致的奪命大火「一單都嫌多」，呼籲大家：「所有牽涉到安全問題的，唔該你哋，唔顧自己都顧下隔籬鄰舍！唔該你哋用腦好唔好？唔好成日坐住諗嘢！」

煮食爐具牽涉明火，一旦質素有問題隨時引發意外。（資料圖片）

他續指，網購爐具運抵香港後，即使符合規格也不一定包安裝，當出現問題時，買家又只會怪責安裝師傅「手功差」，而最重要的是網購爐具價錢不一定比在港訂購便宜，「淘寶買$4000至$5000一個煮食爐，香港買幾多錢呀？平咗定貴咗你識唔識用腦諗嘢？」。他狠批相關買家無知，一旦發生意外隨時禍及他人，「講真！如果我住你隔籬我真係驚！住你同屋苑我都驚！要死真係死遠啲！」。

帖文引來網民熱議，不少人認同樓主說法，直指淘寶網購爐具猶如將計時炸彈放入屋，「用未經驗證爐具，煤氣公司直情會封喉截氣，想自殺咪害人」、「由佢哋喇，唔出事唔心息，最好淘埋個師傅落嚟裝」、「電器其實咩產地咩牌子都有機會出事，但經香港買嘅一定有保障過上大陸買，話佢唔啱聽又話自己冇錢，又話我哋膽小怕事，你一個出事，隔籬左右陪葬」。

法例規定氣體用户在使用住宅式氣體煮食爐具時，必須購買經署方批准並附有「GU」標誌的住宅式氣體煮食爐具，而爐具必須由註冊氣體工程承辦商僱用的註冊氣體裝置技工進行安裝和測試方可使用。（機電署網頁圖片）

根據機電署資料，氣體用户在使用住宅式氣體煮食爐具時，必須購買經署方批准並附有「GU」標誌的住宅式氣體煮食爐具，而爐具必須由註冊氣體工程承辦商僱用的註冊氣體裝置技工進行安裝和測試方可使用。GU標誌表示爐具型號乃按照認可的國際/國家安全標準生產及符合本地規格，並通過在香港實驗所內進行的本地品質保證制度檢查。

附有GU標誌的氣體爐具均設有熄火保護裝置，當探測到爐具再無火焰，便會截斷氣體供應，避免氣體洩漏。法例亦規定，任何人如攜帶或進口未經機電工程署批准的氣體用具入境、或在香港製造、售賣或供應住宅式氣體用具在香港使用，一經首次定罪，最高刑罰為罰款10萬元及監禁12個月。

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有網民在網上分享購買了電熱水龍頭，但引來使用安全疑雲。（淘寶網圖片）

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