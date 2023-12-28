被叫上返行人路　巴士迷大鬧巴士站罵「垃圾」　遭站長絕招KO糗了

今年平安夜太火爆？本港網絡瘋傳1段影片，指剛過去的平安夜（12月24日），慈雲山（中）巴士總站有一群巴士迷疑因不滿在行車路拍攝巴士時，被九巴站長要求返回行人路，竟大鬧巴士站爆粗狂罵，更揚言「叫差佬嚟囉，驚你老X啊！」。最終站長出絕招令巴士迷收聲「敗走」，惟站長離開後，其他巴士迷再次向站長室叫囂「攞尾彩」，大罵「垃圾」。

影片引來網民熱議，斥責這班巴士迷行為不當、離譜，「笑死」、「俾個巴士佬鬧到無聲岀」、「成班自取其辱嘅小朋友」。



本港網絡瘋傳1段「巴士迷大鬧巴士站」影片。 （影片截圖）

網上流傳的影片長約35秒，平安夜（12月24日）當晚被上傳至Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」。影片見到一大班巴士迷正站室行車路上鼓譟爆粗，叫囂指「X你老X」、「叫差佬嚟囉，驚你老X啊」。

其間1名穿燈色衛衣巴士迷衝向九巴站長室門口「問責」，站長步出理論「（站在行車線拍攝）無問題咩？」，巴士迷反駁「我哋好快咋嘛，又唔係阻你幾多」，但站長批評「好快？你睇下後面啲車！」。巴士迷本想再反駁「你後面啲車……」，但被站長嚴詞打斷「你企過嚟呢度（行人路）！就係咁簡單，你唔好再X」。

巴士迷大鬧巴士站過程逐格睇▼▼▼

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站長說完即轉身返回站長室，該巴士迷則無言以對，垂頭沉默走回人群。不過站長離開後，其他巴士迷再叫囂「攞尾彩」，大罵「X你老X」、「後面嗰架車無運作啊，垃圾！」，並傳來歡呼笑聲。

站長離開後，其他巴士迷再叫囂「攞尾彩」，叫罵「後面嗰架車無運作啊，垃圾！」。 （影片截圖）

影片引來網民熱議，斥責這班巴士迷行為不當、離譜，「笑死」、「俾個巴士佬鬧到無聲岀，之後成班喺度叫囂X空氣」、「成班自取其辱嘅小朋友」、「物以類聚」、「自己唔啱仲話人」、「如果一夠鐘開車，係咪即刻上到行人路先？陣間車長一開車，點知有個人喺唔覺眼位影相，車到佢係咪唔使負責先？」。