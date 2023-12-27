紋身男打熱褲女片瘋傳│男將女壓地遭途人罵　揭驚人內情風向逆轉

「紋身就是壞人」？本港網絡瘋傳1段「男女街頭MMA」影片，見到有紋身男子在馬路上把熱褲女子壓倒在地，並抓實熱褲女手部不准對方動彈。其間有女路人看不過眼，要求紋身男放手，但紋身男展示熱褲女手上拿着疑似尖銳武器，表示自己怕被襲擊才自衛，然而女路人不理會，稱「成身紋身你唔好講啦」，惹來紋身男爆粗反駁「紋身惡啲㗎咩原來？你夠周身肉啦，臭X」。

影片引來網民熱議，本來不少人批評男人打女人行為不當，但紋身男展示熱褲女手上疑似武器後風向逆轉，「個男真心做得正確」、「如果只係睇呢條片，我撐個男」、「佢又無打，只係制止啫，有咩問題？」。也有網民批評片中女路人有偏見，「紋身等同壞人？」、「有紋身就有問題咩邏輯呀！」。



本港網絡瘋傳1段「男女街頭MMA」影片，見到有紋身男子在馬路上把熱褲女子壓倒在地。（影片截圖）

有網民在Facebook群組「車cam L（香港群組）」發布該段約1分鐘影片，留言「最近熱傳男女MMA」。

影片見到，1名穿黑色短袖上衣紋身男子，把1名熱褲女子壓倒在馬路上，並抓實熱褲女手部不准對方動彈，有不少路人圍觀，亦有女路人正在報警，男子則表示「快啲啦，報警啦，你老X！」，又展示熱褲女手上拿着疑似尖銳武器，想證明自己是自衛，「睇住佢擸嘢啊，見唔見到啊？我唔㩒住佢啊？」。

紋身男 vs 熱褲女過程逐格睇▼▼▼

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這時熱褲女指控「你（紋身男）打我先㗎」，紋身男反問她「做咩擸嘢啊，持有攻擊性武器，吓！」。女路人見狀要求紋身男放開熱褲女，「放開佢先啦好嘛」，紋身男即指「我驚俾人襲擊喎，佢擸緊嘢喎」。

不過女路人未有理會，直指「你成身紋身你唔好講啦」，紋身男隨即反駁「紋身惡啲㗎咩原來？」。女路人再斥責「你周身紋身X住個女人」，紋身男爆粗反嗆，「妳夠周身肉啦，臭X」。之後有男路人表示已報警，紋身男指「快啲啦，我俾人隊啊！快啲報警，我而家受傷啊」，但女路人質疑「你受傷你會咁大力？」影片至此結束。

網民看過影片議論紛紛，起初不少人批評男人打女人行為不當，但紋身男展示熱褲女手上疑似武器後風向逆轉。（影片截圖）

從影片畫面未能確定發生地點和時間，但從片中各人穿着短袖衣服，估計並非近日嚴寒天氣下拍攝。網民看過片後議論紛紛，起初不少人批評男人打女人行為不當，但紋身男展示熱褲女手上疑似武器後風向逆轉，「個男真心做得正確」、「如果只係睇呢條片，我撐個男」、「佢又無打，只係制止啫，有咩問題？」、「如果個女人真係用架生／刀襲擊佢，咁佢還拖，制服佢，又唔啱？」、「個男都係撳住個女人，又真係無郁手喎」。

也有網民批評片中女路人有偏見，「紋身等同壞人？」、「有紋身就有問題咩邏輯呀！」、「如果真係有攻擊性武器梗係老虎蟹都自保啦，關紋身乜嘢事」、「咩年代，紋身就認定人哋一定錯咁」、「有紋身就有問題咩邏輯呀！」、「紋身等同壞人？」。