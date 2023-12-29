偷地溝油！美國3華裔男偷1250公升餐廳廢油　警方拆解原來咁值錢

美國佛羅里達州有3名華裔男子涉偷地溝油被捕，更遭警方公開容貌！當地警方表示，上周六（23日）有回收食用油的公司保安員，發現有2架可疑貨車，暗中跟蹤下見到該貨車先後前往3間餐館，並以喉管從該回收食用油公司的油箱抽走餐廳廢油（俗稱「地溝油」），合共偷走1250公升廢油，總值1036.41美元（折約8,100港元），3人被控嚴重偷竊罪，各人交出2,500美元（折約19,500港元）保釋金後獲准保釋。

警方指偷廢油罪行愈趨猖獗，去年已有同類案件發生，今年4月亦有6名華人涉偷廢油被捕，相信背後涉及更大的偷竊集團。警方曾指這些看似沒用的廢油，在罪犯眼中可謂「黃金液體」，因這些食用廢油可被提煉成生物柴油燃料，每加侖（約3.8公升）再以4至5美元（折約40港元）價格重新出售。



綜合外媒報道，3名落網男子分別為49歲住在聖約翰（St. Johns）的林瑞（Rui Lin，譯音）、35歲來自聖奧斯汀（St. Augustine）的35歲男子陳運秋（Yunqiu Chen ，譯音）以及來自紐約法拉盛（Flushing）的42歲劉增宇（Zengyu Liu，譯音），他們被控一項嚴重偷竊罪，當中林瑞於2022年曾因類似罪行在佛州佛雷葛勒郡（Flagler County）被捕，各人分別交出2,500美元（折約19,500港元）保釋金後獲准保釋外出。

據警方資料透露，事發於上周五（22日），為餐館提供食用油管理解決方案的公司DAR PRO，該公司的保安員看到2架貨車從他認得的路線開走，因去年曾發生類似偷竊案，故保安員起疑，於是尾隨貨車暗中觀視，見到貨車其後駛至1間自助餐廳有所行動。

當貨車停下熄燈後，其中1名疑犯負責「睇水」，而另2人則從貨車車斗取出軟管，從1個標有DAR PRO的油箱吸走約150加侖（約568公升）的廢油。而3名疑犯離開該自助餐廳後，便再到另外2間餐館外重施故技。他們從這3家餐廳涉偷取了約共330加侖（約1,250公升）的廢油，以每加侖3.14美元（約25港元）的市場價格計算，被盜的地溝油總價值1036.41美元（折約8.100港元）。

當地警方經調查後發現，「相信3名疑犯或來自更大的犯罪集團，懷疑該組織在整個地區偷走了價值數千元的廢油」。今年4月，亦有6名華裔男子涉嫌偷盜和轉售餐館的廢油被捕，他們被紐約西區聯邦檢察官指控「串謀在州際商業中運輸和銷售贓物」，最高刑罰可被判10年監禁和罰款25萬美元（折約195萬港元）。

去年4月門羅縣警員曾攔截2架貨車，發現集裝箱內有300至400加侖（約1,136至1,514公升）的食用廢油。（網上圖片）

由於偷竊地溝油的情況愈趨嚴重，警方曾拆解這些案件上升的原因，指一般人以為這些看似無用的地溝油，在犯罪者眼中卻是「黃金液體」，由於最近能源價格不斷上漲，廢油的價值亦隨即增加。

當地餐廳會把食用廢油裝到桶內裏等待廢油回收公司回收，餐廳會獲每加侖0.25至0.60美元（約2至5港元），回收公司會將廢油運到精煉廠，從中抽走水分和雜質，再轉化為生物柴油燃料，每加侖可售4至5美元（約30至40港元）。