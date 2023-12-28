土瓜灣大廈通告瘋傳　交代停電稱「內賊暴徒搏爛」　網民：噏乜X

大廈通告新寫法？有土瓜灣街坊日前上傳圖片，顯示區內某大廈的業主立案法團發的通告，更被分享到討論區，由於通告繁、簡、亂碼夾雜內容又離奇，令網民爆笑，「唔知講乜好，自己睇」。通告主旨其實是交代冬至（22日）大廈停電事故，調查後發現是5樓有電掣的保險絲被人破壞，已報警處理，但內文卻寫成「內賊暴徒打碰搏（扑）爛同破壞，這樣打碰會燭（觸）電，電死狂徒撞擊的灰士（fuse）的畜生人……」，惟剩下的3分2篇幅變成抱怨業主們太多投訴及變成私怨，攻擊某「精英業主」，「千萬別識小小，扮教主呀」。有網民認為該通告是用語音輸入法完成，而且完全沒有檢查錯漏。



土瓜灣有大廈的通告在網上瘋傳，網民質疑是用語音輸入法寫成。（示意圖／Getty Images）

有土瓜灣街坊日前在facebook群組「To Kwa Wan土瓜灣之友」發帖，上傳區內某大廈通告，下款為「XX大（樓）業主立案法團主席」，無奈道「唔知講乜好，自己睇」。

通告內容提及該大廈冬至當日停電，經調查發現是5樓「電掣灰士」（保險絲）被人為破壞，「今次給ＸＸ內賊暴徒打碰搏（扑）爛同破壞，這樣打碰會燭（觸）電，電死狂徒撞擊的灰士（fuse）的畜生人，易有機會發生火燭之災難呀，因有高壓電口口口」，批評該「畜生暴徒」撞擊過電掣令保險絲受損，目前已報警。

有土瓜灣街坊上傳通告圖片，內容提及該某大廈在冬至當日停電後的跟進。（fb群組「To Kwa Wan土瓜灣之友」圖片）

正事交代完後，通告餘下3分2篇幅是抱怨停電當日有業主「多多質問」，「真是不應該呀，我等不是維修員，請以後講嘢，要經大腦，亦要有點人性吧，別亂吠呀」，強調該大廈不是高級半山住宅，沒可能僱用維修員24小時駐守，「現有每個單位交管理費，伍佰大元呀，比喻，例（如）是否法團，要幫你娶老婆嗎？還兼要幫你包生埋仔嗎？」、「本大廈殘舊老化，每樣維修費支出不是小數呀，這些都是法團代付，能（難）道這些錢上天掉下來嗎？法團各成員，是經過樣樣精打細算才有這功能，請問你能做到嗎？？？真是食米不知米貴，別過份要求呀」。

通告又批評有位「精英業主」此前已多次質問大廈停電問題，查核後發現是有個別單位亂駁電線導致停電，「精英業主」甚至叫法團人員「裁剪該單位之電力裝備」，但法團沒有相關權力，惟今次停電並不涉及亂駁電線的單位，呼籲「精英業主」，「凡事要瞭解清楚先好出聲，千萬別識小小，扮教主呀，聲大又冇腦，亂吠，知道嗎？」。

雖然通告用詞火氣十足，但最後還是溫提大家新年將至要小心保管財物，「拜神人士要防火，防煙！祝順新年快樂，家庭幸福！」。

有網民指難以理解通告內容。（示意圖／Getty Images）

通告在群組引起街坊議論，更被分享到討論區。網民指內容繁簡亂碼交集而且語意不清，「咁都可以蓋印出做正式文件」、「未見過公告有人寫畜生」、「隻隻字我都識，加埋一齊就唔知佢噏乜X」、「睇Ｘ到眼痛」、「最抵死係有口口口」，不停鬧人但通告沒有粗口。

網民指認真閱讀後能理解事情來龍去脈，「仍然強烈建議該主席下次咪Ｘ用語音輸入」，又幫忙重寫「寫一大堆都係想話 : X，燒fuse唔X係我整，咪X煩管理處」。有街坊認真評論，指正式的大廈通告不應有如此多個人感受及鬧人的說話，「出之前再讀一次睇下順唔順啦，仲有成篇嘢又累贅」，通告內容其實只要解釋完停電原因及「管理處知悉後已督促盡快維修，造成不便，還請各業主多體諒」已完，又揶揄「如果成大篇嘢去鬧人的話，直接貼喺嗰個文中精英業主大閘度就得啦」。

（綜合）