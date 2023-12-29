平安夜倫常兇案！女子遭刺斃伏屍組屋　警17小時後拘胞弟與女同黨

手 正值平安夜，馬來西亞發生謀殺案。1名41歲女子被發現在組屋（即香港的公屋）單位內遇害，警方在現場搜索後檢獲1柄利刀，初步相信死者遭利刀刺斃。警方調查17小時後，火速拘捕死者胞弟和女同黨，正追查其犯案動機。



馬來西亞1名41歲印尼籍女子被發現遇害。（示意圖/Getty Images）

據了據，41歲印尼籍女死者有1名24歲胞弟，案發於12月24日凌晨2時許，姑來皇后花園組屋一帶懷疑傳出吵鬧和叫喊聲，隨後有人調高歌曲聲量，引來街坊注意，疑是蓄意令街坊以為有人醉酒鬧事，實質隱藏行兇聲響。

新山北區警區主任塔維爾星指出，警方當日凌晨4時35分接獲民眾報案，指出女死者遇害，警員趕至封鎖命案現場，並貼上黃色警戒線，經調查後初步相信命案當日凌晨2時30分，女死者在組屋單位內被殺，警方在現場尋獲1柄利刀，相信正是凶器。

女死者懷疑遭利刀刺斃，警方拘捕其胞弟及女同黨。（示意圖/Getty Images）

警方根據線索展開跟進，於案發17小時後、即是當晚7時47分分別在當地1間住宅單位和皇后花園一帶的垃圾場拘捕24歲外籍男子及41歲外籍女子，當中被捕男子正是死者胞弟，正調查其行兇動機。

塔維爾星指出警方會謀殺方向，引用刑事法典302條文調查案件，罪成者可被判死刑或監禁最低30年至最高40年，若未被判處死刑，則施以鞭笞不少於12下，並呼籲當地民眾如有相關案件線索，可聯絡警方提供消息。警方其後押送2名疑犯到新山法庭，並申請將扣押期延長。

（綜合）