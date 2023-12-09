恐怖情殺！狠男20刀斬死「芭樂公主」　不滿被分手　警揭心寒細節

台灣彰化縣發生恐怖情殺案，當地1名有「芭樂公主」之稱的女果園主近日和男友感情生變，對方帶同1名男員工趁她獨自工作時將她壓制綁起，其後男友用西瓜刀向她狂斬20多刀，令其背、手重傷，左手臂幾乎被斬斷。由於事發時傳出巨大慘叫聲，果農們趕至時女園主已全身浴血無意識，待救護員趕到發現已無生跡象，送院終不治。警方隨後拘捕2名涉案男子，披露更多心寒細節，雖然男友稱去「談判」，但事前卻在五金行買了3柄西瓜刀，殺人手段極其凶殘，被捕時更面無表情，正循殺人罪方向調查。



台灣發生恐怖情殺案，1名男子綁起女友狂斬20多刀奪命。（示意圖／Getty Images）

台媒報道，彰化縣溪州鄉本月7日發生情殺案，當地47歲鄭姓女子是溪州鄉本地人，原本嫁到外地，婚姻觸礁後多年前回娘家經營芭樂園，因外型出眾有「芭樂公主」之稱。50歲的賴男是芭樂批發商，本身也擁有芭樂園，曾受僱於鄭女，2人日久生情已拍拖2年，近日因情變鬧分手。消息指，由於賴男沉迷賭博電玩，更經常問鄭女拿錢，賴女家人反對雙方交往。

據悉，賴男找來手下的張姓員工於案發天的中午前往鄭女的果園談判，趁鄭女獨自在園內工作時，2男合力將她壓住，綁住手腳不讓她逃。賴男質問鄭女是否結交其他男性，鄭女否認後竟被賴男用藏起的西瓜刀狂斬20刀，令其背、手、臀、雙肩重傷，左手臂幾乎被斬斷。

由於作案過程傳出巨大慘叫聲，附近果農趕去查看並通知鄭女的父親，發現血案後馬上報警及叫召救護車。當時鄭女的堂兄在附近芭樂園工作，聽到堂妹慘叫即馬上趕至，賴男還作勢追斬，過程中其兒子逃跑時還扭傷腳。一行人到案發現場時見到鄭女已全身是血，失去意識，救護員到場指她已失去生命跡象，送醫後終告不治。

鄭女的表姊向當地電視台表示，「（賴男）時常恐嚇她（鄭女），受不了了，小妹對他真的很好」，就算2人已分手，「昨天還跟我阿姨說要借錢」。

鄭女外型出眾，有「芭樂公主」之稱。（華視新聞截圖）

警方靠翻看閉路電視及附近民眾提供訊息緝兇，北斗分局指賴男斬死鄭女後駕小貨車載27歲的張男逃走，警方其後找到在路邊停車的2人。賴男見警員出現時面無表情，張男則否認有持刀斬人，聲稱只是隨賴男到果園，賴男行兇時他曾勸阻，但沒成功。賴男則供稱是不滿分手才作案。

警方指賴男手段極其凶殘，張男有沒有參與行兇仍有待釐清，透露賴男前往談判前，曾到五金行買了3柄西瓜刀，現循殺人罪調查。地檢署表示死者身中多刀，要驗屍確認致命死因。

北斗分局提醒民眾，故意殺人罪可判死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，籲民眾理性處理感情糾紛，使用暴力意氣用事可能導致憾事發生。

（綜合）