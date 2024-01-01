上機前突生B！孕婦候機室生產幸母子平安　網民：出生地要寫機場

時辰到，BB要出生誰也擋不住！馬來西亞有孕婦在候機大堂突然作動生產，幸好保安人員馬上到場協助，並聯絡衛生部醫生及救護人員到場，最終寶寶順利出世，職員抱住他留影，目前母子均送到醫院檢查。網民齊祝賀母子平安，笑言寶寶的出生地可以填「機場」，又呼籲機場或航空公司識做，可以每年送他1張免費機票。



馬來西亞機場公司分享照片，指有孕婦在吉隆坡國際機場一號航空大樓候機室生B，母子平安。（「Malaysia Airports」X圖片）

馬媒報道，馬來西亞機場公司在官方X（前稱Twitter）「Malaysia Airports」上傳照片，題示3名職員圍住初生寶寶並拍照，寶寶包住毛巾被其中1名職員抱住。帖文指事發於12月28日吉隆坡國際機場一號航空大樓內，有乘客在候機室誕下寶寶。

機場指航空安管團隊馬上到場協助，兼聯絡馬來西亞衞生局的駐院醫生及救護人員到場，最終女乘客順利誕下男嬰，該對母子已送院接受檢查及看護。機場方在帖文感謝安管團隊、航站服務部、衛生部及救護團隊等支援。

網民認為要每年送免費機票給該寶寶。（「Malaysia Airports」X圖片）

網民一起祝賀兩母子，笑言寶寶在機場出生，出世紙可寫「出生地：機場」，不少人更為寶寶爭取福利，認為可送他免費機票「可以每年免費換1張機票嗎？是行銷噱頭」、「獲得機場終身免費泊車位」。有人好奇為何孕婦馬上臨盆仍能上機，不少人解釋要看航空公司規定，如果是早產也難以預計，而且也可由醫生簽發證明信，但航空公司仍有最終決定權。

（綜合）