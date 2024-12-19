婚禮變集體喪禮！16親友暴雨坐船赴宴被雷劈死　新郎抱屍崩潰痛哭

婚禮變集體喪禮！受極端天氣影響，孟加拉近年洪災愈來愈嚴重，且伴隨暴雨帶來的閃電雷擊，每年造成約300人死亡。而2021年當地1名青年舉行婚禮，一眾親友乘船前往婚禮途中，在暴風雨中慘遭閃電擊中，造成16名親友死亡悲劇，喜事變白事。



當地洪災愈趨嚴重，暴雨帶來的閃電雷擊亦增多，造成每年約300人死亡，相對於美國只有少於20人，情況相當嚴重。美國國家航空暨太空總署（NASA）、聯合國以及孟加拉當局亦認為，氣候變遷造成的極端天氣，是導致暴雨與閃電增加的原因之一。



馬蒙的父親及祖父母等16名親友，暴雨下坐船出席他的婚禮時，慘遭雷劈死亡。（網上圖片）

孟加拉閃電雷擊每年造成約300人死亡

綜合外媒報道，極端天氣下孟加拉洪災愈趨嚴重，暴雨帶來的閃電雷擊，造成每年約300人死亡，相對於美國只有少於20人，情況相當嚴重。

而當地21歲男子馬蒙（Mamun），於2021年8月迎娶女友，當日孟加拉西北部正被猛烈暴風雨吹襲，他正在新娘家中準備婚禮，其間突然傳來一聲巨大雷聲，數分鐘後他才發現前往參加婚禮的親友被雷擊中。

一眾親友乘船前往婚禮途中，在暴風雨中慘遭閃電擊中，造成16名親友死亡悲劇，喜事變白事。（示意圖，GettyImages）

現場混亂有人抱屍慘叫

當馬蒙急忙趕回自己家中，被眼前一幕嚇呆，他發現現場一片混亂，有人抱着屍體，部份受傷家人在痛苦大叫，夾雜着孩子尖叫聲，讓他不知所措。馬蒙其後表示：「當我發現父親屍體時，我淚流滿面，實在震驚了，實在難以接受。」

原來馬蒙親戚們為了參加他的婚禮，大家都冒着暴風雨乘船前來，可是因雨勢太大，船隻須暫時停泊在岸邊，並躲進1個鐵皮棚子下避雨，怎料卻突然遭到閃電擊中。

馬蒙在這場意外中失去了父親、祖父母、堂兄弟姊妹、叔叔以及阿姨等。幸而他的母親當時不在船上而避過一劫。當晚，原本舉行婚禮的場地，卻變成用作舉行離世家人的葬禮，而他們本來打算拿來享用的婚宴美食，用來分發給流浪漢。

極端天氣下孟加拉洪災愈趨嚴重，暴雨帶來的閃電雷擊，造成每年約300人死亡，相對於美國只有少於20人，情況相當嚴重。（天文台Facebook專頁圖片，Huey Pang攝）

據統計，孟加拉因閃電而離世的人較洪災多，因此孟加拉政府也將閃電雷擊列入官方自然災害之中，其他包括洪水、地震以及乾旱等。美國國家航空暨太空總署（NASA）、聯合國以及孟加拉當局亦認為，氣候變遷是導致暴雨與閃電增加原因之一。