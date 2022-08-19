行雷閃電大媽堅持暢泳：無做虧心事不怕雷劈　救生員：救唔救好？

游水遭雷殛可致命，有兼職救生員日前發文，稱於露天泳池工作期間遇上惡劣天氣，但就有位「大媽泳客」始終不願上水。他表示，大媽自稱行事正直，不可能被雷劈中，令他相當無奈。



任職救生員的樓主表示，日前遇上了1位在惡劣天氣下仍堅持游泳的大媽泳客，大媽指自己沒有做過虧心事，因此極有自信不會被雷劈中。（《美人魚》劇照）

該名救生員在facebook專頁「奴工處」發文，稱其於露天泳池工作，因受到颳風影響，近日天氣不穩，不時會突然行雷閃電，他指出，日前開工時，有3位「鄉音大媽」在池中暢泳，不巧天色漸暗並開始打雷，其中2人覺得危險打算離開泳池，於是叫上仍在池中的那位同伴一同離開，但這位不願上水的大媽竟極有自信，認為自己行事正直，不會遭雷擊，「同兩位大媽朋友講：『我無做虧心事，唔怕俾雷劈！』」。

救生員聞言十分無奈，「唔知好嬲定好笑！如果你都係俾雷劈中，我都唔知救唔救你好」，萬幸這時收到封池通知，便即時請她離開泳池。

有同樣任職救生員的網民提醒大眾惡劣天氣下切勿於室外游泳，而游泳前亦要查看天氣報告。（《美人魚》劇照）

帖文引來網民熱議，有人認為大媽泳客只是風趣說笑，指救生員小題大做，「人哋大媽講下笑啫」、「上一輩啲爛GAG嚟喳，後生仔無謂咁認真」；不過就有人不同意，「而家講緊人身安全，好好玩咩？」、「最慘係救生員，劈中要落去救佢，除非可以食花生就話啫」。亦有人提醒大媽，「唔怕俾雷劈同唔會俾雷劈有分別㗎」、「佢唔肯上水，累人累物嗰陣咪係虧心事囉」、「（農曆）七月未過，都係小心啲好」。

有同樣任職救生員的網民表示，最怕這種堅持不肯上水的泳客，又希望大眾能正視打雷時游泳的危險性，強調游泳前要先留意天氣預報，「最驚呢啲人，到時有咩事點算」、「試過有個阿叔死都話要入來游，唔畀佢游就投訴。突然好大聲炸咗下（雷），個阿叔先無出聲轉身行返出去」、「真係有人被雷劈死，唔係講笑，唔該大家落水前真係要睇天氣」。