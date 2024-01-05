女子住五星級酒店44樓　衣衫不整睡醒驚見窗外有人　酒店咁回應

入住五星級酒店也會經歷不愉快住宿體驗！內地女網民在上海入住香格里拉大酒店的44樓，窗外景色一覽無遺，且因住這麼高樓數，所以睡覺時就沒拉上窗簾。可是當她翌日一覺醒來，驚見玻璃窗外有2名清潔工人正在洗窗，由於她當時衣衫不整，非常尷尬，嚇得立刻鑽進被窩，其後再拉上窗簾。樓主事後在網上怒轟是次住宿體驗非常差，惟酒店回應則指已預先作出通知，且窗戶玻璃是單面反光，外面不會看到房內情況，事件引起不少網民熱議。



樓主翌日醒來，驚見玻璃窗外有2名清潔工人正在洗窗，讓她嚇了一跳。（影片截圖）

綜合內地媒體報道，女事主於上月29日入住上海靜安區五星級的香格里拉大酒店，由於她住在高層44樓，窗外景色一覽無遺，她睡覺時也就沒拉上窗簾；可是翌早醒來時，驚見玻璃窗外有2名清潔工人正在洗窗，讓她嚇了一跳。樓主指當時自己衣衫不整，趕緊鑽進被窩用棉被包着身體，然後小心翼翼地把窗簾拉上，其後在網上怒轟是次住宿體驗非常差。

其後香格里拉大酒店回應，指當日確實有洗窗工人進行例行清潔，一般已提前放通知信在房間裡告知客戶，可能是客戶沒有留意到通知信，並強調房間裝設的是單面反光玻璃，外面看不到房內情況，如果有疑慮的話，建議拉上窗簾。

事件迅即在網上瘋傳，引起網民熱議，網友們留言：「睡到一半突然看到窗外有人真的會嚇一跳」、「求心裡陰影面積」、「雖然是單向玻璃，但該通知就要通知」；不過也有網民認為：「清潔工人在高空工作，根本沒有心思窺探房間內狀況，恨不得趕快完成工作，畢竟多留一秒就是危險一秒」。