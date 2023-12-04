港女嘆酒店Tea Set　大呻礦泉水連加一索價$99　網民睇牌子：抵飲

一價礦泉水？有港女在小紅書大出示尖沙咀1間5星級酒店的單據，當中1支礦泉水收費90元，連同加一服務費盛惠99元，質疑「香港人生活係咪真係咁富裕？貧窮限制想像」。不少網民留意到收據顯示其飲用的礦泉水品牌是Acqua Panna，即在5星級酒店飲用屬貴價礦泉水，不禁笑言「先唔講你飲水既地方，喂，大佬，你支都唔係普通水啦」、「呢支水喺街都25蚊起跳，喺酒店嚟講直頭抵飲啦」。



樓主抱怨礦泉水連同服務費高達99元。（小紅書圖片）

樓主在小紅書上載收據照片，只見她在尖沙咀1間5星級酒店品嚐Tea Set，而且飲用Acqua Panna品牌礦泉水，連同加一服務費，需要支付1,305元，當中礦泉水90元，連加一同服務費為99元，她不禁抱怨「太貴了…飲一支水都要$99，香港人生活係咪真係咁富裕？貧窮限制想像」。

多名網民笑言「窮仲去酒店，去高級餐廳開水都要收費，無睇餐牌咩？」、「先唔講你飲水既地方，喂，大佬，你支都唔係普通水啦」、「呢支水喺街都25蚊起跳，喺酒店嚟講直頭抵飲啦」、「這是酒店的愛馬仕，環境服務沒什麼挑剔，但價格方面也是匹配到的，畢竟我們也需要為服務付費的」。

Acqua Panna品牌礦泉水來自意大利，每支750毫升的礦泉水在網站售價為22元。（HKTVmall網站截圖）

根據HKTVmall網站，Acqua Panna品牌礦泉水來自意大利，標榜「是在托斯卡納連綿起伏的丘陵中流淌了14 年的天然水，在靠近斯卡爾佩里亞的源頭直接入樽」，未經污染，跟葡萄酒和食物十分搭配，深受著名廚師和侍酒師喜愛，1支750毫升售價22元。

（綜合）