嘔！慈雲山疑有街坊在晾衫架上「曬鼠乾」　網民嚇破膽：曬乾食？

曬臘肉見得多，曬鼠乾你又見過嗎？日前有網民發現有市民疑在住宅外牆晾衫架上「曬鼠乾」，懸吊十多隻疑似鼠類，唯因「鼠乾」外觀乾癟變形，就算放大也難以認出品種，僅能看出所曬之物有細長鼠尾。有網民看完照片就笑言屋主在展示捕鼠的「戰利品」，「屋主示威：闖入我屋企嘅後果」，又稱屋主「佢可以加入政府捉鼠隊」。



有網民發現有市民疑在住宅外牆「曬鼠乾」，在晾衫架上懸吊十多隻疑似鼠類。（「慈雲山資訊交流」FB圖片）

有網民發現市民疑在住宅外牆晾衫架上「曬鼠乾」，故於1月1日在Facebook群組「慈雲山資訊交流」上傳照片，並笑指「係屋企曬鼠特別香」。從圖片可見，某住戶用紅色尼龍繩綁上一隻隻「大字型」的鼠乾，懸吊在晾衫架最遠的一排上，粗略估算有15、16隻，隻隻曬得「面目全非」，僅靠尖長的鼠尾依稀辨認出是鼠類，至於顏色從金黃帶點紅到褐色都有。而住戶除了曬鼠乾外，還在晾衫架上曬被及抱枕。

照片引起網民熱議，不少人表示震驚及惡心，又懷疑屋主打算曬乾食用，「咁X恐怖嘅」、「真係老鼠？曬乾食？」、「屋主應該係上咗年紀的老一輩。別怪（他/她）。想當年我外婆窮到無飯開。都係整呢樣『美食』」，亦有人猜測圖中的可能不是老鼠而是田鼠，「應該係田鼠，兒時回鄉見過，佢哋喺飯面蒸嚟食，嚇到我連啲飯都唔敢食」。

（Facebook）