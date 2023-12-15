公屋臘腸窗簾！窗口曬過百條臘腸被質疑濫用單位　網民1原因力撐

曬臘腸一定要通風兼乾燥，所以掛在窗口很合理吧？有港男日前發現藍田平田邨有低層住戶在窗口曬臘腸，每串5條計合計至少有過百條，形成一道「臘腸窗簾」，他批評會引來大量鼠蟲。由於臘腸數量多，有網民質疑氣味會影響到鄰居，甚至涉及濫用公屋單位作非法食品加工場，但不少網民指住戶未有將臘腸掛住屋外，力撐無問題，「人哋又冇得罪你」，而且也難以證明對方有出售臘腸。



樓主發現平田邨有低層住戶在窗口曬臘腸。（fb群組「香港突發事故報料區及討論區」圖片）

樓主在facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」發文，發現藍田平田邨有公屋居民在窗口曬臘腸。照片所見，該低層單位住戶在窗口掛上多串臘腸，以每串有5條臘腸計算，窗口至少掛了過百條臘腸，看上去就像窗簾，但臘腸是置於屋內。

樓主形容「呢塊窗簾布，真係秀色可餐」，他質疑該公屋戶會引來大量的老鼠害蟲，「自設工場，天然生曬，零舍不同。一定好好生意，不過唔知算唔算濫用公屋呢」。

有網民認為該住戶的臘腸是掛在屋內，認為問題不大。（fb群組「香港突發事故報料區及討論區」圖片）

網民批評公屋戶曬臘腸會惹來老鼠害蟲，「如果低層會唔會惹蚊惹烏蠅」、「住佢樓上就X街鳥」，認為即使是氣味都仍會影響到鄰居，「喺附近嘅人，可以幫手投訴」。有人分享過去廚房突然出現小昆蟲，後來才知悉有鄰居在家中曬鹹魚臘肉累事，更有留言認為住戶是濫用公屋生產臘腸，「如果係非法食品加工場就要舉報」。

但不少網民力撐該住戶，反問「有咩問題」，指住戶未有將臘腸掛在屋外，除非可證明到對環境有實際影響，「總好過掛出嚟滴蠟」、「係自己屋企做啲咩都要問下得唔得先呀？？笑料」、「人哋又冇得罪你，好心唔好做埋啲損人嘅嘢啦」。有留言認為住戶在室內曬，「房署應該管佢唔到」，而且有些人有自製臘腸備用習慣，未必是短期內全部食用，難以證明是加工場，「咁要證明到佢有出售食品」。

平田邨的臘腸窗簾圖片被人轉載到微博亦引起討論，有留言認為曬得太多，但有內地網民分享曬臘腸的照片，指川渝民眾曬更多。（微博圖片）

（綜合）