日本地震｜異象？驚見白光墜落傳巨響　疑隕石致災　但網民咁講…

【日本地震／異象】日本石川縣能登地區1日1日發生7.6級強震，震源深度極淺約10公里，新潟、富山，甚至東京、北海道、九州都感受到震動，今次是2018年北海道地震後日本首次錄得7級地震。有日本民眾指地震前目擊天空有奇異「白光」飛過墜落，隨後更聽到巨響，懷疑有隕石出現，不少網民在其他縣都目擊到天空出現白光，覺得是有隕石撞擊地面甚至引發了地震。不過，許多人解釋這很可能只是「飛機雲」，呼籲網民不要在災難時期發這類帖文。



有網民從岡山看到天氣有數道白光出現，懷疑是有隕石撞擊引發地震。（X圖片）

日本石川縣能登地區發生7.6級強震，事後網上流傳多段聲稱是「地震先兆」的片段，當中有網民分享昨日（1日）下午，天空出現一道道「白光」，石川、福井、岡山等都有人目擊。

據網民在「X」上傳的影片及照片，一度白光從天空墜落，有照片拍到天空中同時出現3道白光，「石川縣的隕石」、「出現奇異光芒，隕石？流星？是什麼」、「從岡山看到隕石，如果是地震的原因，那就太可怕了」。更有當地人指在地震前曾聽到3聲巨響，懷疑正是白光隕石撞擊地面的聲音。

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由於是次地震前後出現2次劇烈震動，分別是4時6分出現的5.7級及4時10分出現7.6級，令網民懷疑和複數的「白光隕石」有關，甚至是隕石撞擊導致地震，「我在熊本地震時有看到類似綠色隕石的東西」。

不過，相當多網民解釋這些白光和俗稱的「飛機雲」相似。飛機雲正式名稱為凝結尾跡，當飛機引擎噴出含水蒸氣的熱氣流後，遇上高空冷空氣冷卻凝結，變成長型雲帶。當地民眾指，長輩們曾提及過去發生地震前都會聽到巨響，覺得隕石撞擊引致地震的可能性不大。日本官方未就「隕石」之說作出回應。

有網民認為光看照片已知道和隕石無關，「請不要擔心，100%是飛機」，因為網傳不少類似帖文，但很可能是飛機造成，或只是飛機雲，「建議你刪除帖文，在這場可怕的災難期間最好不要發這樣的帖文，光看照片就看得出是飛機雲」，該網民又祝願當地人平安。

（綜合）