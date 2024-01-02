日本地震｜新潟華人述經歷：客廳吊燈劇烈搖晃感噁心　大兒子受驚

日本石川縣能登地區1日1日發生7.6級強震，震源深度極淺約10公里，新潟、富山，甚至東京、北海道、九州都感受到震動。《極目新聞》報道，在日生活工作10多年的華人褚先生親自經歷了地震發生時刻。他表示，地震時正在家中，客廳吊燈劇烈搖晃，感到噁心及不舒服，發現地震後立即衝到孩子房間確認安全，好在平安無事，大兒子有受到驚嚇，房屋亦有出現斷水狀況，他指會密切留意情況，祈禱平安。



據悉，褚先生是山東人，今年40歲，已在日本新潟縣工作生活十多年，目前住在新潟縣新潟市中央區。他指，地震發生是新年第一天，他原本約了朋友到家中共進晚餐，於是早早開始準備工作，卻在下午4時左右突然感到一陣劇烈搖晃。

回憶起地震發生時的場景，褚先生表示，「當時客廳裏的吊燈搖晃得特別厲害，電視機都快掉到地上了，書架上的書、衣櫃裏的衣服，散落一地。」更重要的是，「地震時，整個人感覺不舒服，有點惡心。」

意識到地震發生後，他迅速跑到兩個孩子的房間確認安全，孩子在學校受過專門的防震訓練，大兒子已經躲到桌子下面，受到一些驚嚇，「2014年出生的他，生活中第一次遇到7級以上的地震。」3歲的小兒子則在午睡，未受到影響。

褚先生表示，他隨後查看周圍情況，有鄰居出門避難，有人帶著寵物往外面走。幾分鐘後，電視娛樂節目中斷，開始滾動播放地震相關新聞，家中也開始停水。周圍道路基本正常，兩側房屋未受損，但大部分商超已經關門。當晚7時左右，供水恢復。

他表示，此前曾親歷2011年東日本大地震，當時是工作日，有提前收到預警，但這次是地震後才收到警報。他同時表示，會持續關注地震相關訊息，祈禱平安。