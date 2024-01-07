2024新年抽籤測運勢　四大血型若抽中「凶籤」會有乜反應？

新的一年到來，會讓人想忍不住試試手氣，知道這一年的運勢會是如何。然而，如果不幸抽到「凶」的神籤，又該如何處置？



日本網站「占TV」近來就分析四種血型的人，在抽到「凶」的時候，會有什麼樣的反應。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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血型A型

個性認真的A型，會認為抽到「凶」，代表一種警告。他們會好好解讀籤詩及內容，並且牢牢記住，完成整套儀式。接下來的日子，他們會不時想起籤裡的內容，當作行事的參考之一。

血型B型

在新年就抽到凶籤，可不是一件好事。為了讓心情好一點，B型會選擇立刻再抽一次籤，只要抽出來的不是凶都可以。一旦能夠抽到凶以外的選項，他們就會把第一支籤當成沒發生過。

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血型O型

O型在抽到凶的時候，儘管嘴上或許會說著「凶和大吉不過也是一體兩面」之類的話安慰自己，但內心其實還是相當在意。為此，他們會認為是自己和那間神社或寺廟苗頭不搭，因此轉往其他地方，改抽新籤再拚手氣。

血型AB型

秉持現實主義的AB型，不會因為抽籤結果而產生動搖。即使他們瀏覽過內容，也不會太過在意，只把抽運勢籤當成新年的例行公事，用不了多久，他們就會完全忘記籤裡的內容。

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