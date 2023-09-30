從4種血型分析包包有什麼常備小物　AB型井井有條O型必帶小食

每個血型都有各自獨特的個性，而因為這些個性，也會讓他們的日常行為，有著不同的習慣。



日本網站「占TV」，近來就以血型分析，四種血型各自會因為什麼個性，影響包包內的東西是什麼。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

A型：什麼東西都要帶

A型的個性愛操心，一直很怕突然發生什麼狀況，所以什麼事情都想要事先做好準備。結果每次出門，總是會把自己包包塞得滿滿的，像就算是大太陽，也會覺得不知道什麼時候下雨，放進折疊傘隨身帶著。然而東西太多，有時在想找的時候，反而不容易翻出來。

B型：重複的東西一大堆

B型對於纖細的事物並不擅長，因此包包裡頭就算亂成一團，也很少下定決心去做整理。結果就是很多東西以為自己沒帶，想說放進包包裡頭，沒想到卻已經有相同的物品了。甚至還會在購物時，重複購買包包裡已經有的東西，等累積一大堆時，才終於會察覺到。

【相關圖輯】血型決定性格！日網分析4大血型「孤獨者」排行 1類人易孤獨終老（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

O型：永遠都有小點心

愛吃的O型，不管在工作還是旅遊，只要抓到空閒，嘴巴裡總是靜不下來。正因為如此，所以他們都會一直帶著各種小點心，方便嘴饞的時候隨時應急。除了自己吃以外，他們也很喜歡順便分享給其他同行的人，結果就是東西很容易一下就吃完，然後又接著開下一包。

AB型：什麼都要井井有條

比起包包裡要放什麼，AB型更堅持的是包包裡一定要整整齊齊，像是文具要擺在那邊，手機充電的要擺在那邊，其他生活雜物又該擺在哪邊等等。一定要外觀看上去，一眼就知道什麼東西在什麼位置，他們才會感到滿意，找起來也不費任何功夫。

【相關圖輯】哪個血型最長壽？研究揭「A型血最短命」平均壽命比第一名少25年（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

延伸閱讀：

哈士奇「頭卡鐵籠」淒厲哭叫！飼主聞聲狂奔去救愛犬 才剛伸手下秒當場氣瘋

午後雷雨來了！15縣市大雨特報恐下到晚上

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】