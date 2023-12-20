男友去廁所一習慣超核突　女友拍片呻忍唔住分手　網民讚明智決定

相見易同住難，不少情侶因無法忍受對方平常的生活習慣，最終決定分手。一美國女網民最近拍片大呻，發現男友去廁所有一習慣令她難以接受，即使多次提醒對方也無動於衷，於是決定狠心分手。



卡拉發現男友去廁所有一習慣令她難以接受，即使多次提醒對方也無動於衷，於是決定狠心分手。（資料圖片）

來自美國佛羅里達州坦帕市（Tampa）的卡拉（Alexandra Maria Clara），近日於Tiktok上載片段分享自己與男友剛分手。卡拉稱，之前在男友家中約會，去廁所時發現沒有廁紙，當時以為男友剛好用完未有補給，於是不以為然的用自己手袋中的紙巾。

卡拉續稱，當時亦有提醒男友其廁所沒有廁紙，對方立即道歉，更稱會盡快買回來。後來過了一星期再去男友家中時，她發現對方依然未買廁紙，並解釋是一時忘記了，令她感到非常無奈。

卡拉又指，有次與男友在超市買零食，便特意向他表示順便買廁紙，但竟遭拒絕。卡拉感到不明所以，詢問男友原因，他竟答平時從來不用廁紙，而是用濕紙巾。卡拉稱當時非常生氣，即使強烈要求對方買廁紙也是一口拒絕。

結果卡拉每次去男友家時，也要自備廁紙在自己的車上，要去廁所時便要拿一卷。男友有次更因這行為與卡拉吵架，最後令她忍無可忍，提出分手。

片段引起不少網民討論，他們也認為卡拉提出分手是明智決定，「男友太惡心了吧」、「這是我聽過最奇怪的分手理由」、「如果是我，我也會分手」、「為何有人去廁所不用廁紙」、「感覺男友是不尊重對方」、「他平時可能連濕紙巾也沒用，直接用手」。

（紐約郵報、Tiktok）