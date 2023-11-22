惡心男停車場對柱小便！遭女生拍片仲咁做勁寸　網民爆更污穢細節

行多步就有廁所，還堅持對着柱子上便溺？馬來西亞有女生上傳影片，直擊1名男子在當地商場的地下停車場向柱子小便，留下大片尿漬及一地尿液，她上前向示意附近就有廁所時，對方極冷靜說自己見到並拉褲鏈離去，還在車上揮手。網民揶揄該男子要撒尿來確認自己的車位，而且小便後沒有洗手非常惡心。拍片女生接受當地傳媒訪問，稱該停車場不時泊滿名車，但充斥難聞尿味，甚至石屎牆和地板有滲入了人尿和糞便。



馬來西亞1名男子在停車場小便被發現，冷靜表示自己知道附近有廁所後離去。（X影片截圖）

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當地網上日前瘋傳影片，有女生在16日晚近11時，在梳邦再也某購物商場的地下停車場內，直擊1名黑衣短褲男在柱子上小便。她上前勸阻，示意附近就有廁所，對方回答「Yeah I saw it on the way out」（是的，我出去時見到），冷靜地拉上褲鏈轉身離去。

女生驚訝該男子竟不覺隨處小便有問題，批評「太不文明了」，但對方慢慢回到私家車上，同行還有1名男子，離去時還向女生揮手。女生其後走去拍攝該柱子，見到牆身有大片四濺的「尿漬」，地上有許多尿液，非常惡心。

男子未有理會拍片者批評，離開時還揮手。（X影片截圖）

小便男被網民鬧爆「沒教養」，揶揄他要撒尿來確認自己的車位，之後嗅氣味回去，那個可能是他的「專屬車位」，而且他全程都沒有洗過手，馬來西亞已很容易找到廁所，但他仍要隨地便溺。女事主仍有為小便男及車牌打格，網民紛紛認為要公開小便男樣貌，好讓商場將他列入黑名單。

女生回應馬媒指，當時她和鄰居一起去地下停車場餵附近的浪浪，結果被對方的不文明行為嚇倒。該停車場不時泊滿名車，但不少人隨意小便，導致車場有一陣尿臭味。她批評商場管理有問題，見過有男人在緊急樓梯飲酒和小便，石屎牆和地板甚至滲入了人類的尿和糞便。

（綜合）