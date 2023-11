惡心男停車場對柱小便！遭女生拍片仲咁做勁寸　網民爆更污穢細節

行多步就有廁所,還堅持對着柱子上便溺?馬來西亞有女生上傳影片,直擊1名男子在當地商場的地下停車場向柱子小便,留下大片尿漬及一地尿液,她上前向示意附近就有廁所時,對方極冷靜說自己見到並拉褲鏈離去,還在車上揮手。網民揶揄該男子要撒尿來確認自己的車位,而且小便後沒有洗手非常惡心。拍片女生接受當地傳媒訪問,稱該停車場不時泊滿名車,但充斥難聞尿味,甚至石屎牆和地板有滲入了人尿和糞便。



馬來西亞1名男子在停車場小便被發現,冷靜表示自己知道附近有廁所後離去。(X影片截圖)

當地網上日前瘋傳影片,有女生在16日晚近11時,在梳邦再也某購物商場的地下停車場內,直擊1名黑衣短褲男在柱子上小便。她上前勸阻,示意附近就有廁所,對方回答「Yeah I saw it on the way out」(是的,我出去時見到),冷靜地拉上褲鏈轉身離去。

女生驚訝該男子竟不覺隨處小便有問題,批評「太不文明了」,但對方慢慢回到私家車上,同行還有1名男子,離去時還向女生揮手。女生其後走去拍攝該柱子,見到牆身有大片四濺的「尿漬」,地上有許多尿液,非常惡心。

男子未有理會拍片者批評,離開時還揮手。(X影片截圖)

小便男被網民鬧爆「沒教養」,揶揄他要撒尿來確認自己的車位,之後嗅氣味回去,那個可能是他的「專屬車位」,而且他全程都沒有洗過手,馬來西亞已很容易找到廁所,但他仍要隨地便溺。女事主仍有為小便男及車牌打格,網民紛紛認為要公開小便男樣貌,好讓商場將他列入黑名單。

女生回應馬媒指,當時她和鄰居一起去地下停車場餵附近的浪浪,結果被對方的不文明行為嚇倒。該停車場不時泊滿名車,但不少人隨意小便,導致車場有一陣尿臭味。她批評商場管理有問題,見過有男人在緊急樓梯飲酒和小便,石屎牆和地板甚至滲入了人類的尿和糞便。

