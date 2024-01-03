羽田機場JAL飛機起火｜台空姐IG揭逃生訓練內容　籲乘客將心比心

自《超級星光大道》第2屆發跡的林佩瑤，過去曾擔任空服員，因此有「最美空姐」封號，昨（2）晚日本東京羽田機場發生意外，日本航空（JAL）編號516客機降落時，與海上保安廳所屬的MA722飛機發生碰撞，造成5死15傷，引發各界高度關注。林佩瑤也在社群關心此事，除大讚機組人員的應變能力，更呼籲網友別再為小事而對空服員生氣，「能夠平安抵達就已經很幸福了」。



林佩瑤在IG Story分享搭乘日本航空的驚險降落影片，只見機身不斷冒出火光，畫面十分緊張，讓她看完直說：「機上全數乘客及機組人員皆逃生成功，真的不得不讚嘆他們的逃生應變能力，希望海上保安廳的組員也平安。」

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另外，林佩瑤也分享空服員的訓練內容，她表示主要是以安全為主，每次飛行都有超多前置作業，包括行前簡報、上機後執行飛安檢查以及裝備檢查等，「每一年的複訓，大多數時間都在訓練在發生緊急情況時，如何正確並冷靜地引導乘客逃生，每一個步驟、每一個動作、每一個口令，都不容犯錯。」

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她表示，當乘客為了沒吃到雞肉飯而對空服員大發雷霆時，請將心比心想一想，「能夠平平安安抵達目的地，就已經很幸福了」、「所以各位人客啊，在飛機上沒吃到想吃的飛機餐，沒拿到想看的報紙雜誌，沒買到想買的免稅商品，真的不要再生氣了！」

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