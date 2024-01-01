科目三原始完整版舞步超難跳　難怪只能跳前30秒　創始人原來是他

抖音新洗腦神曲「科目三」風靡兩岸，甚至吹向全球，有網友挖出創始者廣西柳州人「朱開紅」的原始完整版舞蹈，舞步絲滑難度高，讓不少人驚呼「難怪一般人只能跳前30秒」。



網傳影片中，朱開紅身穿一身黑，搭配白色球鞋，在喜慶感十足的舞臺上起舞，其舞蹈融合太空漫步、默劇、機械舞等元素，基本動作為搖花手、扭腰、擺胯、拐腳等，搭配節奏感強烈的DJ版《一笑江湖》，絲滑舞步讓全場賓客驚呼連連。

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據悉「科目三」源於在廣西一處婚禮現場，朱開紅覺得朋友婚禮上的舞蹈表演有些單調，於是便結合了自己喜歡的舞蹈元素，創作出來「快樂的舞步」，並以此來代替婚鬧，剛開始並沒有大火，直到另一個考駕照「科目三」考了十多次的廣西網友，為了慶祝自己考試過關模仿跳起這段舞蹈，當下其他學員好奇詢問，則隨口說了句「就叫做『科目三』吧！」

其實「科目三」火爆全網，最大功臣其實是海底撈，今年11月份，有海底撈門店的服務員給顧客們表演「科目三」的影片躥紅，播放量達數百萬。甚至有顧客專門到門店點名要看「科目三」舞蹈。

正是在流量帶動下，這種自帶歡樂氣氛的舞蹈模仿者眾多，甚至火到了海外，成為一種潮流，甚至因國別、職業、年齡等的不同，風格多樣，逐漸演變成一場比舞大賽。

大批網友看到創始者朱開紅完整版影片後，忍不住驚嘆「哇，這整段舞蹈太猛了」、「這協調性、這柔軟度、這樣絲滑、這節奏感，難怪會讓全球陷入瘋狂」、「能理解為何都只有三十秒版，太難了啦」、「太強大了！應該去什麼達人秀表演啊」。

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