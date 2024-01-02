元旦活春宮｜馬路旁大膽激戰「姿勢豪邁」　網民同情：酒店都客滿

撰文：聯合新聞網
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2024來臨，許多戀人相聚慶跨年。

不過秀恩愛也得看場合，一名女網友元旦凌晨在台中某公園捕捉到一對男女「活春宮」畫面。

影片曝光後，底下留言紛紛直呼：「難為他們了，旅館可能都客滿！」

女方豪邁姿勢成焦點　點圖放大瀏覽影片截圖：

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原PO在臉書社團《爆料公社二社》貼出影片，可以看到她騎車經過這對男女，發現兩人正採取「女上男下」之姿，豪不避諱進行野戰。

原PO也傻眼說道：「新春第一砲，這個野戰部隊很精實！平常會帶我家的狗到這個公園散步，還好這次沒帶，不然就尷尬了。」

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對此，底下留言也紛紛表示：

「應該響咹」

「是氣氛組的，只重氣氛，其他的不管」

「跨年散場後在野餐啦」

「太冷在做雙人瑜珈」

「女上男下，這個是女的主動」

「要確定在那種地方舒服嗎」

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