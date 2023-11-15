粉嶺現「借錢黨」？好心女同情內地大媽　借$2000酒店錢後續傷心

利用別人善心騙取錢財確實可恥！日前有港女在網上發帖表示於粉嶺遇上疑似騙徒，該名內地大媽聲稱來港經商，但手機支付平台被封鎖且沒有現金，事主認為對方遭遇悽慘，於是借了2000元給對方續租一晚酒店，並加了微信好友相約翌日還錢。然而大媽拿了錢後就在微信上多番推搪延遲還款，最後更索性「潛水」不再回覆。事主懷疑自己受騙，於是在北區居民群組發帖尋找目擊者，並提醒他人小心騙徒出沒。



有港女於粉嶺遇上疑似騙徒，被騙走2000元酒店錢，故在網上發帖尋找目擊者。（FB圖片）

樓主在Facebook「北區之友 Friends of North District」群組發帖，表示於上周五晚（11月10日）晚上9時半左右於粉嶺某私人屋苑對開被1名「短髮、身形偏胖」的內地中年女子叫停。該大媽聲稱是江蘇徐州人，來港做生意，但因手機電子支付工具被封鎖，加上沒有現金，因此請樓主借錢給她坐的士到機場過夜。

樓主表示，本打算借大媽數十元坐地鐵或巴士，但因大媽指自己尚有行李留在旺角酒店，樓主認為對方「講到好慘」，最終便借了2000元給對方續租一晚酒店。

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樓主當時加了對方微信以便聯絡商討還錢事宜。從她上傳到群組中的對話截圖可見，兩人周五晚尚互相問候，未見大媽有「走數」先兆，樓主亦表示「我也為能幫助你感到高興」。她們本約好還錢時間，但大媽以各種因由改為周日見面還錢，可是最終卻「潛水」不再回覆，「佢星期六用其他藉口不斷延遲約見面還錢嘅時間，噚日星期日已經冇再覆過我」。

樓主驚覺「好大機會被人呃咗二千蚊」，於是發帖提醒網民，同時詢問報警捉人及追回款項成功機率。她表示，兩人當晚其實商談了約1小時，其間樓主曾帶大媽到商場洗手間、到便利店買水給她、到港鐵粉嶺站自動櫃員機提款等，猜測「中間應該有無數個閉路電視影到佢個樣」。

樓又自言「我知道我好蠢好天真」，雖當時曾懷疑是否遇上騙徒，但想「讓世界多些愛與善意」，最終決定借錢，沒想到是騙案，「就係因為有呢啲衰人，呢個世界先愈嚟愈少人願意做好事」。她在網上公布對方外貌特徵及相關訊息，希望尋到目擊者提供線索，「我呢一刻其實主要唔係想拎返啲錢，而係想將壞人繩之於法……拎得返啲錢我決定捐去做善事算」。

事件引起網民熱議，有網民認為樓主太易信人才上當受騙，「20蚊都唔畀啦！2千？捐去動物機構幫下動物好過啦。成街都是騙子，你火星返嚟？」、「其實，喺條街有陌生人叫我，我唔會理，直行直過，呢啲唔係冇同情，係知人口面不知心，保護自己先真！」。

但有網民就認為樓主能保持良善的心是好事，並安慰樓主，「善良是好，經一事長一智吧。你失去的會繞圈回來，她欺騙不義得來的也會繞圈失去。別失意，善良人」、「你太好人， 但希望你唔會因為咁而無咗同情心」、「樓主你太好人了，你嘅善良應該用喺其他值得地方。係一場學習，學習如何保護自己」。

（Facebook）