麵店收據列「用力」收$50？離奇帳單瘋傳　網民揭真身竟是這食品

不同行業也會有其獨特的術語，日前有網民曬出到麵店用餐後收據，竟意外引起網民熱議。因為收費項目上出現「用力」一詞，費用為50元，令人看到「𢲷晒頭」。不過，很快有醒目網民說出正確答案，「用力」指的原來是「雲吞撈麵」，分別取細蓉、大蓉中「蓉」字的諧音及「撈」字的字體組成部份，亦有網民笑稱「唔用啲力點撈？」。



有食客曬出到麵店用餐後收據，當中收費項目上出現「用力」一詞，引起網民熱議。（「香港茶餐廳及美食關注組」FB圖片）

日前有網民在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」曬出到麵店用餐後收據，並打趣表示「『用咩力』要收$50兩」。從電子打印收據照片可見，2項收費項目上寫上「淨蚝」及「用力」，分別收費為1元及50元，總收費51元。

當中「用力」的收費項目讓人看得迷惑不解，驟看似乎與麵店餐點毫無關係，不過有醒目網民就道出原來這些都是麵店的術語，「淨蚝」代表「蠔油」、「用力」就代表「雲吞撈麵」，「認真mode，用=細蓉、力=撈麵」、「『用』等於『蓉』，大蓉細蓉即係雲吞。『力』係撈最右下嗰幾筆，應該係雲吞撈麵，多蠔油所以俾人加咗蚊」。

亦有網民補充指「撈，簡單快寫『力』。『白』即魚蛋河，『木』即墨魚丸」，但有人就覺得給客人的收據不應用廚房下單用詞，「客看單咪用埋晒啲咁嘅名詞啦，伙記自己溝通用咪算」。

（Facebook）