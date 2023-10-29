逾50萬讀書錢存19歲兒子戶口　兒即轉帳兼買車贈女友　媽無奈起訴

講錢傷感情！日前四川省有母子因金錢糾紛對簿公堂，41歲母親為讀大學的19歲兒子設立銀行戶口，將辛苦儲下的50多萬人民幣（下同，逾53萬港元）元存入其中，作為兒子日後海外升學教育費。誰知這邊剛存錢，兒子轉頭就全數取出，通通轉帳給女友，除了買車給女友代步，又帶她四處旅遊，眨眼就花了20萬元（約21.4萬港元）。母親催促兒子將餘款歸還不果，只能無奈將他及女友告上法庭，把家事交給法官審理。



劉女士將50多萬元讀書錢存入19歲兒子戶口，結果兒子轉頭就全數轉帳女友，除了買車相贈，還帶她四處旅遊，（《愛回家之開心速遞》截圖）

近日，四川省41歲母親劉女士以保管合約糾紛為由，將19歲兒子及其女友起訴至綿陽市涪城區法院。承辦法官陳昆鵬與原被告雙方聯繫後，了解到案情涉及家庭倫理、社會親情等，決定盡快開庭。雙方均聘請律師，在庭上激辯。

劉女士是二婚婦女，多年前離婚後再婚，因擔心感情轇轕引起財產糾紛，早前決定以讀大一的兒子劉某某名義辦理一本銀行存摺，將多年積攢的50多萬元存款轉到兒子名下，作為他海外升學的教育基金使用。當時她對兒子說，款項是存給他出國留學用，「存摺放到媽媽這裏，只要你努力上進，媽媽爭取給你存100萬」。

不過，劉女士近來發現存摺裏的錢不翼而飛，慌忙到銀行查詢，驚悉兒子透過報失存摺、修改密碼等手段，將存款全部取走。原來兒子之後將錢全部轉帳給吳姓女友，並且帶女友遊玩、買車贈女友，已經花了20萬元（約21.4萬港元）。

劉女士最終以保管合約糾紛為由，將19歲兒子及其女友起訴至綿陽市涪城區法院。（《愛回家之開心速遞》劇照）

劉女士想到自己的血汗錢被兒子及其女友揮霍掉，心中難安，故勸他們將剩餘款項轉回自己，以便兒子日後出國讀書用。可是，兒子及女友都認為這筆存款已屬於他們，拒絕歸還。劉女士追討無果，遂以保管合約糾紛為由，到法院起訴兒子及其女友，同時向法院申請財產保護，以免存款再被轉移。

首次庭審後，法官陳昆鵬指出，該筆存款是劉女士為了讓兒子出國留學而保存到他名下的教育資金，並非「無償贈與」。同時，他表示充分理解劉女士作為二婚母親在撫養孩子上有諸多艱辛與不易，但亦希望她能理解剛成年的兒子對愛情的渴望、對獨立自主生活的期盼。最終經過一個多月的調解，兒子劉某某主動聯繫母親劉女士，並達成和解，劉女士追回剩餘款項，而日後當準時支付兒子生活費及學費，助其完成學業。

（綜合）