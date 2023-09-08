無零用錢唔返學？父呻兒子要求每日收呢個數　網民籲別妥協教咁做

無零用錢不上學？早前馬來西亞有父親大呻兒子向他提出條件，表示每天如果沒有收到零用錢就拒絕上學，苦惱得問網民：「我應該怎麼辦？」有人認為絕對不能妥協，更笑言「掃描鈔票打印給他」，甚至帶對方去上班，讓其明白上班的辛勞；不過有貼心網民就提議家長應多了解子女校內情況，會否是被同學欺負或另有其他原因。



大馬有男童要求父親每天給零用錢，否則拒絕上學。（《暖男爸爸》劇照）

該名父親在facebook群組「Viral Media Terengganu」發帖，苦惱地詢問「如果我兒子一天沒有馬幣10令吉（約17港元）就不去上學，作為父親，我應該怎麼辦？」。

網民對樓主兒子的要求感到錯愕，認為絕對不能妥協，「掃描鈔票打印給他」、「乾脆別上學了」、「叫孩子自己去賺錢」、「如果他餓了不需要餵他，他才會知道生活艱難」。另有人建議樓主可跟孩子解釋賺錢的辛苦，甚至帶他去打工自行體會，「好好跟孩子解釋我們賺錢養家，供孩子上學有多辛苦」。

不過亦有留言猜測這種要求背後的原因，「羨慕同學有那麼多零用錢？」、「到學校了解情況吧」、「遇到校園惡霸了？」、「學校食堂的食物都加價」；亦有人覺得給對方零用錢未嘗不可，但樓主亦要提出交換條件，「先拿出成績來看」 。

（FB「Viral Media Terengganu」）