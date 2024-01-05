女生夜歸遭陌生男跟返家性侵求救　鄰居舉動極心寒　慘被再拉入屋

女生深夜回家要格外小心！台灣1名年輕女生凌晨回家時，遭陌生男子尾隨到家企圖性侵；女生受驚掙扎奪門而出，敲門想向鄰居求救，詎料對方聽到敲門聲後，竟然即時關掉電視「無聲無息」裝作不知道。女生無助下，再被淫狼拉入屋侵犯，其後費盡力氣才再掙脫衝下樓離開，然後向路上司機求救並報警，警方其後拘捕楊姓疑犯。台中地院依「侵入住宅犯強制猥褻罪」判楊男1年10個月有期徒刑；楊男不服上訴，高院近日駁回上訴，全案仍可上訴。



台灣1名年輕女生凌晨回家時，遭陌生男子尾隨到家企圖性侵，鄰居的冷漠令她再被拉入屋性侵。（示意圖／gettyimages）

綜合台灣媒體報道，事發2021年1月，女生「小美（化名）」朋友到卡拉OK（KTV）歡唱後，到凌晨才回家。小美在大廈升降機遇到楊男，楊男稱與她「住在同一樓」，小美不虞有詐，按下升降機按鈕，沒想到小美回到家開門時，楊男突然把她推入屋內壓在床上企圖性侵。

面對突如其來的狼爪，小美嚇哭，驚喊「你是誰，我不認識你」，奮力反抗下推開楊男衝出家門，敲門向鄰居求救。本來鄰居家內有電視聲音，但小美敲門求救後，鄰居屋內電視即時關掉，再沒有聲音動靜，而無助的小美慘被楊男再拉入屋企圖性侵。

小美向鄰居求救無果，再被楊男拉入屋企圖性侵。（示意圖／gettyimages）

不過小美沒有放棄，使出洪荒之力掙脫，沿逃生樓梯衝落樓離開大廈，向路上汽車司機求救並報警，終成功逃出魔掌。

楊男事後被捕，台中地院審理後批評，楊男為逞一己私慾侵入受害人的住宅，用強迫手段強制猥褻她，嚴重侵害性自主決定權等，造成受害人身心靈創傷，但認為楊男犯案後承認罪行，且與受害人達成和解及支付了部份賠償金額，尚算有悔意，依「侵入住宅犯強制猥褻罪」，判楊男1年10個月有期徒刑。

楊男不服上訴，高院審理後認為上訴無理據，駁回上訴。全案仍可上訴。