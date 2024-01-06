小型貨車死火阻路！巴士乘客合力推開：一齊推囉　伯伯想幫手被阻

好人好事！今午網傳影片，有網民拍到1輛開往秀茂坪安泰邨的巴士，行駛途中遇到有輛小型貨車在上斜時疑死火停在2條行車線中間，車上多人下車幫忙把車推到一邊，以便巴士可駛過，乘客高呼「一齊推咪得囉，咁多人，快啲返屋企」，甚至有伯伯都想落車幫手，但被其他人勸阻。



眾人最終成功推小型貨車到旁邊行車線，後面的小巴隨即駛過。網民大讚「香港人好有愛」，但部份人擔心車道是上斜路線，推車其實很危險。《香港01》正向巴士公司查詢。



影片拍到巴士前方有小型貨車死火卡在2條行車線中間，乘客跑落車幫手推開貨車。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

今午香港網絡流傳影片，樓主在facebook群組「車cam L（香港群組）」上傳片段，在巴士內部拍攝，當時巴士正駛往秀茂坪安泰邨，前方有輛小型貨車疑死方停在2條行車線中間，多名乘客一同下車，前去斜路處幫手推車。

片段所見，有乘客大叫「一齊推咪得囉，咁多人，快啲返屋企」，其中有伯伯都想下車幫手，但被其他人阻止，「阿伯唔好啦，你年紀大啊，坐返低呀，坐返低呀，年輕力壯嗰啲，可以做到嘅做」。巴士上層有男乘客亦下來幫手，「一齊推佢囉，咁多人」，而巴士駕駛座位曾空了，車長疑都有下車幫手推。

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多人合力推車，巴士上乘客大呼「推緊啦，推得郁呀」、「幾個都推到」、「因為佢小型貨車啫嘛」。最後一行人成功推小型貨車到其中1條行車線上不再擋路，後方小巴見狀成功駛過，後方的私家車慢駛觀察，一行人繼續推，影片就此作結。

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網民大讚事件暖心，「齊心就事成咁解」、「香港人好有愛」，又有人批評小巴司機見到空位就馬上駛過去，「小巴佬開遲一陣都唔等得」，有留言又佩服幫手推車的乘客，認為即使是小型貨車推起上來也不輕鬆，「上暗斜你推架26（電單車）都辛苦，普通私家車都吃力」。

不過，有留言認為在斜路推車其實很危機，「上斜啵，危險啦」、「件事係好，但有危險性」、「斜坡推車其實好危險，萬一其中一個人鬆手就GG」。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）