車cam直擊│凌志匯合位無打燈硬Cut　險累2車相撞　片車狠批女司機

教車師傅都常強調，切線前記得要「打燈、望鏡、再擰頭」！不過日前有車主分享長車Cam（行車紀錄）片段，顯示他沿正線行駛，至行車線右邊的匯合路段時，有凌志私家車突然在沒有打燈下從右方切入，樓主只好扭軚至左方躲避，幸好左面行車線貨車司機驚覺性高，及時收制才沒有發生追撞車尾意外。片主事後發帖點名駕車者是「女司機」，又指「好彩後面大車收得到」，否則後果嚴重。



片段引來網民熱議，有人建議片主要舉報涉事司機，直斥是「大地任我行」，「佢根本連睇都無睇就嚟」、「今次唔做佢，下次佢害死人」；惟亦有留言質疑片主判斷力薄弱，於匯合路段應預計對方有意切入，並收制減慢，而非貿然「扭軚」，若然發生意外，片主同樣需承擔責任。



有凌志私家車於匯合路段「硬CUT」，後方司機扭軚躲避時險釀意外。（FB「車cam L（香港群組）」圖片）

車cam片主在facebook群組「車cam L（香港群組）」發布短片，公審有凌志私家車「硬CUT」，幸好後方大車及時收制，「唔係就大檸樂」。片段所示，片主事發時從正線行駛，於匯合路段突然有凌志私家車從右方行車線切入，使其需要「扭軚」到左線迴避對方，片主的私家車當時近半車身已切入左方行車線。當片主返回正線後，1輛大貨車隨即從左方行車線駛至，若然該貨車司機收掣不及，後果恐怕不堪設想。

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片主點名涉事凌志私家車是由「女司機」駕駛，片段引來網民熱議，又人批評涉事司機「又係唔識過線」、「佢根本連睇都無睇就嚟，大地任我行真係好恐怖」、「呢個位Cut入來一定要擰頭望，因為鏡係睇唔到有無車，佢咁都夠膽唔擰頭，遲早一獲」、「今次唔做佢，下次佢害死人」、「最戇X嘅司機就係匯合位馬上Cut線，前面大把空位，基本上慢慢Cut都無問題」。

亦有人指出片主不應該突然切線躲避，「一開始已經有牌提示前面行車線匯合，咁都唔提高警覺？」、「佢前過你，其實已經有心理準備佢會Cut入來，見佢唔收，你咪收一收，睇吓佢係咪會cut，安全為上」、「幾時都係讓速，不讓線」、「炒咗自己食晒，呢個情況其實應該只係踩brake（煞車）」。

有留言分享曾遇同樣情況經歷，「試過呢啲情況撞咗，報警落口供，竟然俾警察X，『你見到佢犯錯就應該減慢去避開佢』」，又指出樓主突然「扭軚」都沒有發生意外實屬僥倖，「今劑你真係要還神啦，架大車如果停唔切你部車反梗啊」。

片段沒有聲效，片主其後補充當時他曾減慢嘗試避開，但對方沒有亮起轉線燈號，故以為對方會沿其正線直駛，「無諗過佢咁Cut法」，加上其後亦有響號警告，可惜凌志司機仍「硬Cut」；片主事後亦已舉報對方。

（FB「車cam L（香港群組）」）