共享外傭？港女欲徵人分擔外傭費用　日頭托兒晚上接回：三贏方案

不少忙於工作的父母，或會選擇聘請外傭，幫忙照顧子女和做家務，惟相關費用不菲。最近就有1名女子在網上發文，徵在元朗或天水圍內，並已聘請外傭的同區人，希望日後能將其小朋友交托於相關家庭代為照顧，每天早上8時至傍晚6時托育，她晚上7時接回小朋友，以便她生育後可繼續工作，而她可分擔一半以上的外傭費用，豪言是「三贏方案」。帖文引來網民熱議，有人直指樓主的建議違法，留言稱「妳意思係，一個姐姐兩家人用？」、「已犯法」。



1名女子在網上發文，徵在元朗或天水圍內，並已聘請外傭的同區人，希望日後能將其小朋友交托於相關家庭代為照顧，而她可分擔一半以上的外傭費用。（《BB來了》劇照）

該名女子於facebook群組「元朗人」發文，問道元朗或天水圍區內有否聘請外傭的家庭，有意讓她分擔一半以上的外傭工資。她解釋，由於自己將於元朗置業，並計劃於今年內生育，但她希望生小朋友後可繼續工作，便提出由她分擔一半以上的外傭費用，然後將幼兒於早上8時至下午6時，交托於相關家庭的外傭照顧，並於晚上7時接回小朋友。

樓主後來留言時直指其建議是「三贏方案」，認為外傭照顧多1個幼兒的工作量相差無幾，「大家都有着數，兩個媽媽朝早可free咗出嚟，可朝早返工，社會多返兩個勞動力，又可有兩個新生兒，又創造多個傭工職位，三贏，why not？」。

樓主直指其建議是「三贏方案」，但隨後立即引來大批網民批評。（《愛回家之開心速遞》劇照）

然而，大批網民則反斥該名女子自私，認為到頭來只有她一方「獨贏」，「見到佢話呢個係三贏嘅方法！就係佢自己一個贏三次；自己唔使負僱主責任，因為工人唔係佢嘅；自己可以繼續出去做嘢，爽；萬一個BB有咩事仲分分鐘告返個僱主轉頭」、「無錢就唔好學人生」、「妳咁都諗得出！但自己霸晒成日？個女傭妳覺得唔需要有休息時間？人性真係醜惡！全都都係諗自己着數」、「絕呀，工人就瞓人哋屋企，妳先係用家」、「有無諗過姐姐感受，將心比己」。

有人則指出樓主的建議屬違法，「其實女傭幫合約以外的家庭做嘢，係唔合法㗎，而且妳係托兒喺人哋個屋企度喎，不如妳去搵托兒服務啦」。

根據《入境條例》（第115章），除了外傭的簽證上載明的僱主以外，外傭替任何其他人士從事任何僱傭工作即屬違法。外傭會受到檢控，並會因違反逗留條件而被遣送離境。一經定罪，最高刑罰為罰款50,000元及監禁兩年。若外傭因此被遣送離境，日後申請來港工作時會受到嚴格審查。任何人士如協助和教唆外傭違反逗留條件，可能會遭受檢控。