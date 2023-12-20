空姐搭八五折的士索正價單據　司機竟咁做絕了　網民激讚：好波！

這招也太絕了吧！有任職空中服務員的女乘客乘搭「八五折」的士，到埗後要求列印單據，詎料司機竟然在正價單據上，蓋上大大個「八五折」印章，寫明是「85折實收」，以及減價後車資，令乘客直呼「大開眼界」。

事件引來網民熱議，不少人大讚司機「師兄做得對」、「做得啱」、「係咪叫做85都要有尊嚴」。也有網民認為司機做法過分，「咁有骨氣就唔好做85折啦，仲覺得自己好聰明」、「冇按錶收費，有晒證據，扣分」。



有女乘客乘搭「八五折」的士，到埗後要求列印單據，詎料司機竟然在正價單據上，蓋上大大個「八五折」印章，寫明是「85折實收」，以及減價後車資。（不意圖／資料圖片）

本身是空姐的女乘客於IG（Instagram）限時動態上載圖片，表示「搭咗咁多次的士，第1次見啲咁嘅單，真係大開眼界」。

從圖片的士單據見到，女乘客於12月18日凌晨5時許搭的士，車程21分鐘，若按錶收費，車資206.6元。而女乘客要求司機列印單據，未知是否作報銷之用，不過的士司機隨即於正價單據上，蓋上大大個藍字「八五折」印章，寫上「85折實收$176」，以標明是八五折收費。

女乘客於IG上載的士收據圖片。。（網上圖片）

該則限時動態被分享到的士司機網絡群組，不少人大讚「師兄做得對」、「做得啱」、「係咪叫做85都要有尊嚴」、「收幾多開返幾多錢單，有咩問題？」、「Claim公司嘅咪唔好諗住賺差價，誠實啲畀足數囉」、「師兄好波，個85折印搞到claim唔到」、「收據應該係咁呀！否則係虛假文書」。

不過也有人認為司機做法過分，「咁有骨氣就唔好做85折啦，仲覺得自己好聰明」、「仲要畀埋證據人告佢做折頭」、「冇按錶收費，有晒證據，扣分」。