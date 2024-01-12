公屋三派彩雲一邨「自然身故」單位　港男陷苦惱　網民反稱：好屋

獲公屋如同開彩票，如果編配單位未必樣樣合心水，定必非常苦惱！有網民日前在社交平台發文，表示早前收到公屋三派信件，顯示獲派牛池灣彩雲一邨某單位，惟該單位內曾有人於2016年自然身故，對於應否接受，讓他非常糾結。有網民認為有人自然身故的單位問題不大，反稱「真正的壽終正寢，在自己家中離世，福氣來的」，惟也有人建議樓主必須先親身到單位查看，「親身去睇下，如感覺唔舒服先唔要」。



有網民日前在社交平台發文，表示早前收到公屋三派信件，顯示為彩雲一邨某單位，惟該單位內曾有人自然身故，讓他非常糾結。（facebook圖片）

樓主日前於facebook群組發文，表示他第一派為香港仔華富一邨，二派為同區的華富二邨，他均已拒絕，正期待最後一派。直至近日，樓主再收到房委會的配房通知信，顯示其三派為牛池灣彩雲一邨，租金為2,267元。雖然滿意地點，但該單位曾有人於2016年自然身故，故讓他非常苦惱，「唔要都唔會當拒絕第三派！仲有一次機會！所以糾結緊要唔要！」。

帖文引來網民熱議，部份人認為自然身故的單位並無問題，「自然身故，證明間屋係好屋」、「如果係老人家自然身故還好的，有福氣」、「2016年，都走咗好耐吓了」、「話明係自然呀！如果派畀我1000%要定」、「自然身故好平常，我的住所都是，住得好好！」。

不過，也有人建議樓主親身到單位感受一下，「問問自己，睇下間屋好唔好，要唔要都係入屋第一個感覺」、「去望下環境，自然身故可接受的」、「自然走我本人就覺得OK，最主要係你本身感受，自己去感覺吓先最好」；亦有網民稱問題在於單位的新舊狀態，「我會再博一次，橫掂都係舊」。