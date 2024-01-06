公屋戶收樓驚見超殘內櫳愁爆：比清水樓仲爛　1原因網民撐好合理…

公屋收樓後，如果發現單位內部情況不如理想該怎麼辦？近日有公屋戶收樓後發現單位內櫳殘舊，牆身有污垢、裂紋及油漆剝落的情況，木門也有多處花痕，更似是用二手門頂替新門，認為房署用了4星期還原，效果卻不理想，故發文嘲指「原來房署依家還原單位係咁，真係大開眼界」，又批評單位狀況比清水樓更差。網民看照片後都指單位狀況欠佳，但認為房署「翻新」的單位一般狀況企理，紛紛估計樓主可能選擇了領取翻新津貼自行處理，故房署僅簡單「還原」單位，認為樣交樓並無問題。樓主其後亦承認確是選擇領取津貼「自己整」。



有公屋戶收樓後發現單位牆身有污垢、裂紋及油漆剝落的情況，認為房署用了4星期還原，效果卻不理想。（FB圖片）

日前有公屋住戶在Facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版) 公屋 居屋 綠置居 租置 房協 裝修 傢俬 平面圖 富蝶邨 長青邨 業旺邨」發帖，稱早前獲派長沙灣元州邨1至2人公屋單位，近日收樓發現房署還原工程並不理想，亦上載多張圖片展示屋內情況，直斥「比起清水樓，還要爛」。

從照片可見，單位牆身上有明顯裂紋及油漆剝落的情況，而上手住戶在牆身留下的黑色印痕亦清晰可見，單位大門亦有若干刮痕。樓主續指洗手間沒有木門，只有百葉簾門；且天花有裂紋及撲灰，牆身也只補回凹痕，不補基本油漆；至於新更換的廚房門油漆不同，懷疑房署還原時「二手門當新門」。樓主批評單位情況，不滿稱「原來房署依家還原單位係咁，真係大開眼界」。

樓主續指洗手間沒有木門，只有百葉簾門。（FB圖片）

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不過，照片就引起部份網民懷疑，「翻新咗應該唔係咁㗎喎」、「我都係房署翻新，無呢啲情況」、「應該未翻新，同管理處講，可能擺烏龍」，亦有人表示「廁所冇木門可能你條邨係咁，但翻新單位就唔覺佢有做到」，而樓主就回應「廁所冇木門應該係，我都唔覺」。

有網民就指出「還原」與「翻新」工程有所分別，並猜樓主應該只是透過房署還原並選擇了翻新津貼，因此房署簡單還原單位後就交樓，「還原係咁」、「睇圖片你應該係拎咗獎金（翻新津貼）吧，自然就無翻新啦」、「咪係，係到誤導人，老屈房署」。而樓主解釋的確是選擇了津貼，指房署已用了4星期進行還原，「無諗過係咁，如果房署翻新再要用多3-4星期，所以都唔再等，攞咗津貼自己整」，有網民就回應「所以咪咁樣交貨畀你，你拎津貼自己整」。

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