港男一家五口排公屋　三派3原因皆不滿意　網民笑言︰公屋唔啱你

公屋僧多粥少，而且單位面積、樓齡、交通和附近設施等各項因素都要滿意，簡直難上加難。一名港男在網上表示，一家五口正在輪候公屋，先後獲派粉嶺嘉福邨、大埔富蝶邨和廣福邨，前兩派分別因1樓單位和面積太細沒有接受，三派的廣福邨有40年樓齡，加上井字型建築，仍然不太滿意，詢問重新排過是否要等7至8年。網民紛紛留言指「仲要停1年先可以重新申請， 再等7至9年」、「呢3條都唔要，公屋唔啱你」、「唔急咪排過囉」。



樓主先後獲派三個單位，但全部都不收貨。（示意圖／資料圖片／夏家朗攝）

樓主在facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版) 公屋 居屋 綠置居 租置 房協 裝修 傢俬 平面圖 富蝶邨 長青邨 業旺邨」表示，自己是5人家庭申請，首派粉嶺嘉福邨，由於是1樓單位，所以放棄，二派大埔富蝶邨300多呎單位，認為不夠５人同住。他等到三派，相隔個半月後獲派同區廣福邨，但有40年樓齡，而且是井字型，樓主同樣不滿意，詢問：「如果重新排過係咪都係要等7至8年？有冇人試過？」

網民指出，現時公屋新樓的5人單位面積大多在380呎上下，「我4人家庭，一派有370呎，二派就得350呎，二派時問主任，佢話按人頭7平方派畀你，唔會派少畀你的！好無奈」、「舊樓單位先會大啲啲，可惜樓主又不接受舊樓」。樓主解釋自己接受舊樓，「但40年樓就真係有啲舊」、「我未睇廣福，唔知有無海景」。

不少留言指「排得公屋就有心理準備，要求唔能夠太高啦，一係就唔要，停1年再重新申請，再等7至9年」、「公屋住戶都幾有要求」、「呢3條都唔要，公屋唔啱你」、「其實你係咪無住屋需要？揀唔啱咪重新排過」。

（facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版) 公屋 居屋 綠置居 租置 房協 裝修 傢俬 平面圖 富蝶邨 長青邨 業旺邨」）