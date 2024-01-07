衰！港女搭港鐵拍八達通出閘　鄉音男搶閘搭霸王車　之後竟然去…

搭港鐵出閘付款是常識吧？有港女於網上發文表示，她日前在港鐵上水站拍八達通出閘，旁邊突然有鄉音男子表示「先俾我過」，然後就「搶閘」離開未有付款，樓主反應不及遭對方得手。樓主指，鄉音男有1名黑衣同伴，2人之後往寶石湖邨方向電梯離去。

帖文引來網民關注，指摘男子行為離譜，「搭霸王車！」、「報畀職員知……有CCTV」，又提醒其他人小心。



乘搭港鐵出閘需要用八達通卡付款。（資料圖片）

該港女於Facebook群組「北區之友 Friends of North District (上水、粉嶺、沙頭角和打鼓嶺)」發文講述事件。樓主指，上周四（1月4日）晚上11時35分，她在港鐵上水站用八達通拍卡出閘時，旁邊突然有男子以「不純正廣東話」表示「先俾我過」，然後就「搶閘」離開，「一時反應唔切，就俾佢出咗閘」。

樓主指，她在港鐵上水站用八達通拍卡出閘時，旁邊突然有男子以「不純正廣東話」表示「先俾我過」，然後就「搶閘」離開。（Facebook群組「北區之友 Friends of North District (上水、粉嶺、沙頭角和打鼓嶺)」）

樓主說，看不到男子拿着八達通，而男子出閘後，與黑衣男子同伴會合，往寶石湖邨方向電梯離去。

事件引來網民熱議，批評相關男子離譜，「搭霸王車仲要咁光明正大」、「報畀職員知……有CCTV」、「同MTR職員講，check完後，佢會畀張臨時飛出閘」、「見到壞人係要出聲」、「你反應咁遲鈍真係要小心啲」、「死都唔畀佢過，一係大叫非禮一係大叫攻擊人」。

也有網民、街坊分享類似經歷，提醒小心，「我都試過1次，拍卡出閘，有人隨尾後跟住出，因為出閘機是行李出閘機」、「好多係咁㗎，喺閘口徘徊見到人行得慢，尤其是老弱殘等，貼住你身邊一齊過」、「現在在上水和元朗區的市民真的要小心啲呀」。