內地女跌八達通　揭被做這件事嬲爆：自投羅網？　報警後續卻無奈

【八達通／遺失】貴重財物一定要小心保管！有內地留學女生於小紅書發文表示，日前在深水埗丟失銀包，內有現金及八達通等財物，現金加上補辦證件費用合計損失超過1,000元；而更令她憤怒的是，竟然有人登記了他遺失的八達通，直指「氣死我了」。

事件引來網民熱議，網民笑言拾獲者此舉是「自投羅網」，建議樓主報警，「現在可以提供證據給警員了」、「這不就是抓現形，怎麼有人自投羅網」。樓主按網民意見向警方提交證據，結果卻不似預期。



樓主訴說遺失八達通慘痛經歷。（示意圖／資料圖片）

該名在港留學的內地女生於小紅書發文講述「慘痛」經歷，指她於11月25日中午11時許，行經深水埗南昌街附近一麥當勞時丟失銀包，內裏有現金及超過500元儲值額的八達通等財物和證件，「裏面有回鄉證、學生卡、兩張八達通和現金，已經去警署報案了，學生八達通也已經掛失，另1張八達通不是個人的沒辦法掛失」。

失落的樓主其後還收到了令她震驚的消息，她遺失的八達通卡竟然被其他人登記了，「剛剛官方（八達通公司）給我發了這個郵件……卡裏還有500多塊錢，加上錢包裏的現金和補辦費用，一次性損失1k+（超過1,000元），現在還有人登記了我的八達通，氣死我了氣死我了氣死我了」、「本來平復心情準備休息一下，一看到郵件氣得我腦瓜子嗡嗡」。

樓主遺失的八達通已被其他人登記。（小紅書）

從樓主上載郵件截圖見到，八達通公司表示，「由於以下八達通已被其他帳戶登記，故此閣下於八達通App『查詢過往3個月消費紀錄服務』的八達通登記已被取消」，又提醒「請注意，每張八達通只能登記到1個帳戶」。

樓主直指「氣死我了氣死我了氣死我了」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

帖文引來網民熱議，認為拾獲者此舉是「自投羅網」，「這不是叫自投羅網嘛，八達通錢包都是實名認證的，現在可以提供證據給警員了」、「這不就是抓現形，怎麼有人自投羅網」、「提供這份文件證明八達通是你的」。亦有人分享同類經歷，「我的也是，氣死我了，我重開了1張直接綁了手機」，但也有網民指出，若非個人名下的八達通，一旦遺失或難以尋回，「不是個人（八達通），好難搞」。

樓主之後按網民意見向警方提交證據，但警方表示需要提供相關人士使用其金錢的消費紀錄，否則難以立案，令樓主相當無奈，稱要等過幾天再致電詢問。