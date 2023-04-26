衰！連登仔搭港鐵啪八達通　內地大媽搶閘疑搭霸王車　被罵咁反應

搭車要付車費是常識吧！有連登網民分享日前乘車的不快經歷，稱拿着隨身物品於港鐵站入閘時，突然遭到1名內地大媽撞開搶先入閘，幸好他及時在閘門關上前過閘，才能進入月台付費範圍。他當場指罵大媽企圖搭霸王車行為，但對方以首次來港為由支吾以對，令他大感憤怒，決定發文提醒一眾網民注意。



有連登網民分享日前乘車不快經歷，稱拿着隨身物品於港鐵站入閘時，突然遭到1名內地大媽撞開搶先入閘，遂怒極當場指罵大媽企圖搭霸王車行為。（示意圖／資料圖片）

「嬲到我呢！」該名網民周二（4月25日）於連登討論區發文，指他帶着物品打算乘搭港鐵，沒料竟遇到疑有意搭霸王車的內地大媽。他指當日因手持大批物品，故選擇使用闊閘機，「我拎住勁多嘢過行李閘，放低袋嘢拍八達通，個閘開咗就拎嘢入閘」。

樓主稱，這時1名操普通話的大媽看準時機，在他過閘時將他撞開並「搶閘」，「見個閘開就攝埋嚟，撞開我搶先入閘」，幸好他即時「行快兩步，喺個閘門閂埋之前入到去」，否則他便白白付了車費卻未能入閘。

樓主對大媽搶閘行為大感不滿，當場破口大罵，質問對方有否付足夠車資，惟他覺得大媽「扮聽唔明廣東話」，遂再以普通話怒斥對方，「佢又詐傻扮懵扮第一次嚟香港唔識」。

樓主憶述，事發時他手持大批物品，大媽則兩手空空，質疑對方有意「黐住入閘」，企圖不付車資搭霸王車。（示意圖／資料圖片）

樓主憶述，事發時他手持大批物品，大媽則兩手空空，質疑對方有意「黐住入閘」，企圖不付車資搭霸王車，狠批對方「幾X厚面皮」。他續稱，當日若非「拎住好多嘢」，必定會捉住大媽交予港鐵職員跟進，不過他指事發當日現場沒有職員留意到相關情況。

不少網民看過帖文也批評涉事大媽企圖搭霸王車行為無恥，「唔好理香港定大陸人啦，總之凡係搭車唔畀錢嘅都係垃圾，抵佢哋成世窮」、「呢招大陸一早有，而家黐到嚟香港，冇錢咪鬼學人『旅遊』啦」、「夠膽死成村人排緊隊，見頭一個人慢少少就攝入去」。

不少網民批評涉事大媽企圖搭霸王車行為無恥，亦有網民質疑，即使職員向相關遊客發告票，罰則亦未必有阻嚇作用。（示意圖/資料圖片）

亦有網民質疑，即使職員向相關遊客發告票，罰則亦未必有阻嚇作用，「你咪罰囉，佢哋都通通走數你吹得佢脹咩」、「我最近都遇過，我真係捉住佢然後叫職員過嚟，點都要罰佢五嚿教佢守規矩，個職員之後話會處理帶走咗佢，不過唔知有無真係出傳票」。