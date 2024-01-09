西客！佐敦男搭的士教揸車搲折　車費$27畀$500仲話：果欄多兄弟

的士司機的駕駛態度屢被詬病，但世上亦不缺西客。早前有的士司機在網上發文，分享遇到西客的經歷，指有男乘客在佐敦上車，表示要先去新填地街，然後再去觀塘，途中對方彷似教車師傅上身，教的士司機「呠人」、「又叫我點揸點揸」，而最離譜的是，男乘客再問的士司機可否給折扣，司機即時拒絕，「街車點會有折，你未飲咳水呀？」。男乘客見搲折不遂，便要求在果欄下車，又稱「果欄入面有好多兄弟」，結果車費27元，他卻掏出1張500元鈔票，司機遂要他到附近唱錢，事後大呻嘲對方：「『傻人扮大佬』」。事件引來網民熱議，直嘲「27蚊都R折」。



樓主在網上大呻遇到西客，引來不少網民留言。（《降魔的》劇照）

早前有的士司機在Facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」中發文，大呻遇着「傻人扮大佬」的男乘客，指對方在佐敦上車，表示要先去旺角道及新填地街，然後再去觀塘，途中對方彷似教車師傅上身，教樓主「呠人」、「又叫我點揸點揸」，令樓主覺得他煩擾阻礙駕駛，「睬你XX啦點會聽你講，而家你揸定我揸？」。

而最離譜的是，男乘客再問樓主可否給折扣，樓主拒絕指要按錶收費，「你要折就自己call車」，心諗「街車點會有折，你未飲咳水呀？」。男乘客見搲折不遂，便突然要求在果欄下車，又指果欄入面有好多兄弟，結果車費27元，男乘客卻拿出一張500元鈔票，樓主表示無得找，要男乘客自行到附近唱錢找數，後來見對再上另一輛的士，樓主於是在網上大呻遇着西客：「乜X嘢大佬咁X霉呀？又要R折又唔X識call車。」

男乘客見搲折不遂，便突然要求在果欄下車，又指果欄入面有好多兄弟。（電影《古惑仔》劇照）

事件引起網民熱議，有人同情司機的遭遇，「27蚊都R折」、「X就係X～不過係傻X」，亦有網民覺得樓主都不是全對，「佢唔係唔畀錢嗰啲，佢有心搞搞震，阻你時間仲嘥氣，佢仲要畀五百蚊你，理論上係法定貨幣你冇錢找，係應該你落車搵錢找畀佢，唔可以唔收，佢堅持要畀500你唔收500，如果佢得閒同你玩嘢，蝕底係自己」。