一家三口輪候公屋7年　首派竟是蝴蝶邨凶宅　網民籲留意信件1重點

本港房屋供應緊張，但不代表有人可以接受凶宅。1名港男在網上大呻，自己一家三口輪候新界公屋，足足等了7年，首派獲安排入住屯門蝴蝶邨蝶聚樓，信件寫明「單位內曾發生兇殺事件，該事件約於2008年2月或以前發生」，同時強調「是次編配將不會被計算為一次有效編配」，令港男抱怨「無申請特快，做咩要咁搞呀？」。網民紛紛留言指「咪唔好要囉，又唔計1次，有乜咁大件事」、「明白你感受，可以拒絕！再等等」、「都唔會計1次、但寫明兇殺就係最嚴重嗰隻，都唔要啦、好重怨氣」。



樓主收到房委信件，首派是屯門蝴蝶邨蝶聚樓，信件寫明「單位內曾發生兇殺事件，該事件約於2008年2月或以前發生」，同時強調「是次編配將不會被計算為一次有效編配」。（facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版) 公屋 居屋 綠置居 租置 房協 裝修 傢俬 平面圖 富蝶邨 長青邨 業旺邨」圖片）

樓主在facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版) 公屋 居屋 綠置居 租置 房協 裝修 傢俬 平面圖 富蝶邨 長青邨 業旺邨」上載房委會派發信件，獲告知可安排屯門蝴蝶邨蝶聚樓1個單位，同時寫上「單位內曾發生兇殺事件，該事件約於2008年2月或以前發生」，但「是次編配將不會被計算為一次有效編配」。

涉事蝴蝶邨單位多年前曾發生兇殺案。（資料圖片）

樓主抱怨自己一家三口輪候新界公屋，已經等了7年，但首派公屋竟是凶宅，「無申請特快，做咩要咁搞呀？」。

多名網民留言指「咪唔好要囉，又唔計1次，有乜咁大件事」、「明白你感受，可以拒絕！再等等」、「都唔會計1次、但寫明兇殺就係最嚴重嗰隻，都唔要啦、好重怨氣」、「拒絕啦，等佢翻新不如等第二派，返正你仲有3次機會」、「平常派都係有機會派到兇宅，咁樣派都已經好多年啦、寫明唔計1次，你咪直接拒絕囉、亦有些人唔介意會要嘅，好快又派啦，唔使沮喪嘅」。

（facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版) 公屋 居屋 綠置居 租置 房協 裝修 傢俬 平面圖 富蝶邨 長青邨 業旺邨」）