踩線？柴灣住戶驚見陌生怪男企門口10分鐘　從後樓梯登門曾撳門鐘

提高警覺！近日有東區居民在網上發帖，稱發現有陌生中年男子從後樓梯上門，在其家門外停留5至10分鐘，男子手中還疑似拿着一小紮花。住戶覺得對方形迹可疑，懷疑他「踩線」，意欲行竊，於是上傳門前監控影片截圖提醒同區街坊提高警覺。



有東區居民發帖稱有陌生中年男子在其家門外停留5至10分鐘。（FB圖片）

日前有網民在Facebook群組「柴灣小西灣關注組 2.0」發帖，稱有陌生男子在其家門前停留約5至10分鐘。他上傳門前監控影片截圖，影片左上方顯示日期為上月26日下午2時40分左右，不過樓主在帖文中就寫是「12月27日」。

從照片可見，樓主家門正對後樓梯門，停留在他家門前的中年平頭男子，髮色灰白，面有鬍渣，身穿淺灰綠色外套及黑色上衣，背黑色斜孭袋，手上疑似拿着一小紮花；另一張照片則可見，男子靠近大門一步，嘴巴微張，似在張口與住戶說話。

另一張照片可見男子靠近大門一步，嘴巴微張，似在與住戶說話。（FB圖片）

據樓主所言，男子從後樓梯上門，曾按門鈴，「有按鐘，拎花及從後樓梯出來的」。由於男子行為古怪，樓主懷疑對方立心不良，意欲行竊，故發帖提醒同區街坊，「請大家小心，我擔心是有人踩線」。

有網民看完照片後指地點疑為柴灣某居屋，並表示害怕，「驚驚」、「唔係有保安㗎咩」。亦有網民表示臨近歲晚，要提高警覺，「係唔係認錯門口？不過真心大家都要留意下」、「要識得保護自己」。

（Facebook）