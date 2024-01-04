嚇！沙田博康邨陌生男1秒開鐵閘狂試開密碼鎖　遇女住戶質問咁講…

小心門戶！日前有居住在沙田博康邨的女網民在網上分享「可怕經歷」，她稱當日下午在家時，突然有陌生男子打開其住所大門的鐵閘，然後開始「亂咁㩒」其木門密碼鎖。她被異響驚動後馬上從屋內反鎖木門，而男子在門外表示找錯人後離去。屋主事後翻看門前監控，並將影片放到網上提醒他人注意安全。



日前有居住在沙田博康邨的網民在網上分享「可怕經歷」，稱有陌生男子打開其大門鐵閘再試開其木門密碼鎖。（FB圖片）

該段影片在網上多個社交平台被廣傳，從流傳的影片可見，當時為周二（2日）下午3時許，1名髮色灰白的陌生男子走到片主家前，他面戴深藍色口罩，身穿藍色襯衣及灰色外套。片中可見他僅用1秒不到就將片主住宅的大門鐵閘打開，然後一直嘗試輸入木門上的電子鎖密碼。

女住戶留意到密碼鎖的異樣，於是即時從屋內反鎖木門，而屋外陌生男聽到木門反鎖聲音後略顯錯愕，急忙開聲表示「唔好意思，搵…搵錯…」，然後拉上鐵閘，轉身離去。女住戶事後翻查電子防盜眼記錄，表示「就見到呢個可疑男人，慣晒手勢咁開鐵閘」。她指，事後曾致電博康邨保安辦事處報告此事，對方稱會找同事與她聯絡，她又發帖提醒他人「大家真係要鎖好鐵閘」。

陌生男聽到木門反鎖聲音後，表示找錯人，然後轉身離去。（影片截圖）

影片在網上引起熱議，不少人都懷疑「開鎖男」立心不良，認為「找錯人」不過是企圖行竊事敗的藉口，「搵錯人但開到鐵閘？」、「邊有咁多搵錯人啊，撞埋密碼鎖喎」、「大家唔好慳快啲裝個CCTV，保障自己」，也有人表示「鐵閘應該冇鎖先咁易開」、「呢啲人應該做開門鎖呢類行業，都係嗰類百合匙」。

不過，有部份網民就認為難以下判斷，「正常佢應該按門鐘先，冇人先會爆（竊），好奇怪」、「會唔會真係認錯搵錯人」。有網民就建議此等情況一律應該報警，「唔使諗，第一時間報警」、「打999啦仲等」。